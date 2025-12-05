¿Grupo de la muerte? Bolivia de Viscarra puede enfrentar a Francia y Noruega en el Mundial 2026

Se realizó el sorteo del Mundial 2026. Bolivia logró su pase al repechaje y si lograr superar esa instancia se ubicará en el Grupo I de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Francia de Mbappé, Noruega de Erling Haaland y Senegal.

Una tarea complicada para el conjunto de Óscar Villegas, donde tendrá que enfrentar a selecciones llamadas a ser protagonistas en la Copa del Mundo.

El grupo que le tocaría a Bolivia en el Mundia 2026.

Ahora, Bolivia está concentrado en lo que será la llave del repechaje. La 'Verde' se enfrentará a Surinam y si logra salir airoso del cruce se medirá contra Irak.

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje Intercontinental del Mundial 2026?

El repechaje Intercontinental se realizará en Guadalajara y Monterrey, ciudades mexicanas, desde el 23 al 31 de marzo.

El partido de Bolivia contra Surinam se realizará el 26 de marzo del 2026. La 'Verde' quiere hacer historia en la Copa del Mundo.