0
LO ÚLTIMO
Grupos confirmados del Mundial 2026

¿Grupo de la muerte? Bolivia de Viscarra puede enfrentar a Francia y Noruega en el Mundial 2026

Si Bolivia, equipo de Guillermo Viscarra, supera el repechaje, se ubicará en el Grupo I del Mundial 2026 y enfrentará a Francia, Noruega y Senegal.

Jesús Yupanqui
El grupo que le tocará a Bolivia si logra superar el repechaje.
El grupo que le tocará a Bolivia si logra superar el repechaje. | FOTO: AFP
COMPARTIR

Se realizó el sorteo del Mundial 2026. Bolivia logró su pase al repechaje y si lograr superar esa instancia se ubicará en el Grupo I de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Francia de Mbappé, Noruega de Erling Haaland y Senegal.

Grupo y partidos de Colombia.

PUEDES VER: Grupo de Colombia en Mundial 2026: partidos, fixture, calendario y rivales

Una tarea complicada para el conjunto de Óscar Villegas, donde tendrá que enfrentar a selecciones llamadas a ser protagonistas en la Copa del Mundo.

Mundial 2026

El grupo que le tocaría a Bolivia en el Mundia 2026.

Ahora, Bolivia está concentrado en lo que será la llave del repechaje. La 'Verde' se enfrentará a Surinam y si logra salir airoso del cruce se medirá contra Irak.

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje Intercontinental del Mundial 2026?

El repechaje Intercontinental se realizará en Guadalajara y Monterrey, ciudades mexicanas, desde el 23 al 31 de marzo.

El partido de Bolivia contra Surinam se realizará el 26 de marzo del 2026. La 'Verde' quiere hacer historia en la Copa del Mundo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Grupo de Argentina en Mundial 2026: fixture, partidos y calendario

  2. ¡Oficial! Así quedaron conformados los grupos para el Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano