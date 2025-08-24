Ricardo Gareca termina con misterio y revela fuerte razón por la que no continuó en Perú

Para muchos hinchas, Ricardo Gareca fue uno de los entrenadores más exitosos que tuvo la selección peruana en la historia, logrando importantes objetivos como la clasificación a un Mundial luego de 36 años. Tiempo después de dejar el cargo, el ‘Tigre’ se animó a dejar en claro lo que sucedió para no continuar al frente de la Blanquirroja,

Fue en el programa 'Enfocados', un espacio de entrevistas a figuras del deporte que Jefferson Farfán conduce junto al también exjugador Roberto Guizasola, donde el estratega argentino habló sobre lo que pasó para no seguir con el proyecto en medio de la tristeza de la mayoría de aficionados.

¿Por qué Ricardo Gareca dejó la selección peruana?

“Porque no se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF”, dijo Ricardo Gareca en un primer momento.

En esa línea, el ‘Tigre’ resaltó que más que las palabras él se fija en los hechos, tomando como ejemplo de que se diga una cosa y se termine haciendo otra: “Hay distintas maneras de decir ‘quiero que continúes’ o ‘no quiero que continúes’”.

"Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar. (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las condiciones eran estas... precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron la forma y di por terminada las negociaciones”, agregó, aclarando que nunca tuvo problema con el actual mandamás de la FPF.