Alianza Lima tiene un convocado más que no anunció la selección peruana: "Jerarquía..."

Las Eliminatorias 2026 están a punto de terminar y dentro de poco se jugará la última fecha doble, con varias naciones luchando por clasificar a la Copa del Mundo. Bajo esa premisa, Alianza Lima brindó varios futbolistas a la convocatoria y uno de ellos causó sorpresa porque no estuvo dentro del anuncio de la selección peruana para enfrentar a Uruguay y Paraguay. ¿De quién se trata?

Nos referimos a un jugador que viene destacando en La Victoria y ha sido pieza clave para que los íntimos actualmente se encuentren en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, esto pese a que en un inicio fue criticado por los aficionados. Se trata de Guillermo Viscarra, guardameta del elenco dirigido por Néstor Gorosito que fue llamado a un combinado patrio, pero no al nuestro sino a la selección boliviana.

Guillermo Viscarra es estrella en Alianza Lima.

"La Verde cuenta con nueve jugadores menores de 23 años y cinco jugadores de 20 años o menos, lo que significa un promedio de edad de 24,82 años. Son 14 los jugadores legionarios que estarán aportando su jerarquía y experiencia internacional en esta nueva doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas", anunció Bolivia en su cuenta oficial de Facebook, anunciando dentro de la nómina al portero de Alianza Lima.

La convocatoria de Bolivia para las Eliminatorias 2026.

De esta forma, gracias a sus actuaciones, 'Billy' estará presente en los partidos que sostendrá la selección boliviana ante sus similares de Colombia y Brasil, el jueves 4 y martes 9 de septiembre respectivamente. La Verde está obligada a ganar al menos uno de sus dos encuentros y debe esperar que Venezuela no pierda o empate ambos para así clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Convocados de Alianza Lima para las Eliminatorias 2026

Para esta fecha doble de las Eliminatorias, Alianza Lima ha aportado siete futbolistas entre la selección peruana y boliviana. Ellos son: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Renzo Gáreces, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Kevin Quevedo. Adicional, también fue llamado Erick Noriega que hace semanas dejó Matute por Gremio.