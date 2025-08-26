Alianza Lima ya tiene fecha para conocer a sus rivales en prestigioso torneo internacional

Alianza Lima y sus hinchas están cada vez más ilusionados con su participación en torneos internacionales en el presente año. Los que se llevan todas las miradas son los dirigidos por Néstor Gorosito, quienes han clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana y solo esperan a que club se enfrentará en dicha instancia.

Sin embargo, no solo el plantel masculino representa al Perú a nivel continental, pues el equipo femenino tendrá próximamente el desafío de disputar la Copa Libertadores en Argentina. Justamente, las blanquiazules ya saben cuándo conocerán a sus rivales en el campeonato más importante de la Conmebol.

¿Cuándo se sabrán los rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025?

Mientras que el conjunto victoriano sigue enfocado en la lucha por el Torneo Clausura femenino 2025, también miran de reojo lo que será su participación en el certamen continental. Por ello, el periodista Gerson Cuba reveló que el actual campeón peruano sabrá a quienes enfrentará el jueves 4 de setiembre, día que se realice el sorteo del certamen a las 10:00 horas de nuestro país.

"Alianza Lima femenino sabrá quiénes serán sus rivales por Copa Libertadores, el jueves 4 de septiembre a las 10 de la mañana", reveló el citado comunicador a través de una publicación en su cuenta verificada de X (anteriormente llamado Twitter).

Alianza Lima sabrá en setiembre a qué equipos enfrentará en la Copa Libertadores Femenina. Foto: Alianza Lima

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima?

El conjunto victoriano será el único representante de nuestro país en la decimo séptima edición de la Copa Libertadores Femenina, el cual se desarrollará en tierras argentinas dentro de poco más de un mes, más precisamente del 2 al 18 de octubre.

Copa Libertadores Femenina 2025: equipos participantes

Alianza Lima (Perú)

Boca Juniors (Argentina)

Campeón de Bolivia (aún no se conoce)

Corinthians (Brasil) (campeón vigente)

Sao Paulo (Brasil)

Ferroviária (Brasil)

Campeón de Colombia (aún no se define)

Subcampeón de Colombia (aún no se define)

Campeón de Ecuador (aún no se define)

Libertad (Paraguay)

Olimpia (Paraguay)

Nacional (Uruguay)

Campeón de Venezuela (aún no se define)

Alianza Lima jugará su cuarta Copa Libertadores Femenina

Esta será la cuarta participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina. Anteriormente lo hizo en las ediciones de 2021, 2022 y 2024 a buen nivel, porque en la primera y la última vez pasó la fase de grupos y avanzó hasta los cuartos de final del torneo.

Alianza Lima buscará repetir su mejor participación en la Copa Libertadores Femenina este 2025. Foto: Alianza Lima