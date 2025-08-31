- Hoy:
Manco sorprende al revelar por qué Piero Quispe dejó Pumas para fichar por Sydney FC: "Es difícil"
El exjotita Reimond Manco no fue ajeno a la partida de Piero Quispe de Pumas para llegar a Sydney FC de Australia y contó un fuerte motivo detrás de esta decisión.
Piero Quispe dejará México para dar el salto al continente oceánico. Y es que, el último sábado se confirmó que el volante peruano, será el nuevo fichaje de Sydney FC, con lo cual, ahora el elenco de Pedregal liberará un cupo de extranjero y podrán reforzarse con un delantero.
PUEDES VER: Prensa mexicana dio duro comentario sobre Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Muy..."
Reimond Manco contó por qué Piero Quispe dejó Pumas para fichar por Sydney FC
Evidentemente, la noticia ha generado diversas reacciones en el Perú y en México. Algunos se han mostrado a favor de su decisión, mientras que otros, vienen cuestionando que el mediocampista ofensivo se vaya a jugar al fútbol de Australia.
Bajo esa premisa, en el programa de YouTube 'A la cama con Rei', el exjotita Reimond Manco se pronunció sobre el tema, y señaló que es posible que Piero Quispe aceptó la propuesta priorizando el tema económico.
"Tengo entendido que tuvo ofertas de Grecia, Brasil y Argentina, pero se decidió ir a la Liga de Australia. Yo supongo, te lo digo como exfutbolista, que la decisión ha pasado por un tema económico. Es difícil, pero asegurar tu vida en un año es complicado de rechazar", manifestó.
¿Hasta cuándo será el contrato de Piero Quispe con Sydney FC?
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta, Piero Quispe llegará a Sydney FC en condición de préstamo por 9 meses, desde Pumas UNAM de México. Además, en medio de la negociación, se conoció que el 'Príncipe Inca' extendió su contrato con los 'Auriazules' por dos años más.
Valor en el mercado de Piero Quispe
Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, indica que en la actualidad el valor del volante ofensivo es de 2.50 millones de euros.
