DT de Pumas dejó impactante mensaje sobre la salida de Piero Quispe: "Se va un..."

A falta de confirmación oficial, es un hecho que Piero Quispe no seguirá en Pumas UNAM y partirá rumbo a Australia para firmar con Sydney FC en calidad de préstamo. Por esa razón no fue convocado para el encuentro que terminó con triunfo de los 'Felinos' por 1-0 sobre Atlas por la fecha 7 del Apertura MX 2025 y el DT del equipo, Efraín Juárez, impactó al referirse sobre el volante peruano.

PUEDES VER: Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Minutos después del pitido final, el entrenador mexicano fue consultado por los medios de comunicación sobre la partida de Quispe y no dudó en desearle lo mejor en el nuevo desafío que tendrá en su carrera lejos de tierras aztecas, pero además reveló que la decisión de irse al fútbol asiático fue netamente del 'Príncipe Inca', pese a que este tenía otras opciones en carpeta.

"Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae 'Santa Claus' en setiembre", fueron las declaraciones del técnico sobre el polifuncional jugador peruano en conferencia de prensa.

Video: Deportrece

Asimismo, Juárez destacó que tras la salida del futbolista de 24 años está a la espera de que llegue ese refuerzo extranjero que tanto necesitaba el cuadro universitario en el ataque para terminar de conformar un plantell competitivo que aspire a seguir obteniendo buenos resultados en el balompié azteca.

Efraín Juárez utilizó hasta último momento a Piero Quispe en Pumas

A pesar que buscaban su salida de la institución desde el comienzo del mercado de pases, Efraín Juárez le sacó provecho al mediocampista surgido en Universitario de Deportes en todo lo que llevamos de la presente temporada, haciéndolo jugar 315 minutos en nueve partidos entre Leagues Cup (3) y Liga MX (6), en los que aportó con dos asistencias. La última vez que contó con él fue el pasado sábado 23 de agosto en el empate sin goles con Puebla.

Efraín Juárez utilizó en 9 partidos a Piero Quispe esta temporada en Pumas UNAM. Foto: Pumas UNAM

Piero Quispe: números con Pumas UNAM

Desde su llegada a la institución a inicios del 2024, Piero Quispe ha disputado un total de 71 encuentros oficiales con camiseta de Pumas, en los que anotó cinco goles y dio cuatro asistencias, números que no pudieron convencer a la directiva de poder mantenerse en el plantel principal para la temporada 2025-26 de la Liga MX.

Hinchas de Pumas se expresaron sobre la salida de Piero Quispe

Algunos aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Olímpico Universitario para ver el Pumas vs. Atlas declararon con respecto a la salida del mediocampista ofensivo peruano del club 'Felino' y lo calificaron de buen jugador, pero que no supo explotar su talento continuamente en todos los compromisos que le tocó jugar.

Video: Deportrece