DT de Pumas dio tajante mensaje sobre Piero Quispe tras perder en la Liga MX: "La realidad es..."

Pumas de la UNAM perdió 4 a 3 frente a Pachuca en condición de local en la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga MX. Tras el resultado adverso y la derrota previa, los aficionados salieron a manifestarse en contra del técnico y de los jugadores, incluido Piero Quispe.

Es por eso que Efraín Juárez, DT de Pumas, tuvo una opinión sobre sus dirigidos en conferencia de prensa después del encuentro. A pesar de haber sido derrotados, el técnico mexicano tuvo buenas palabras para los jugadores de su plantel, alegando que le gustó cómo juega su equipo, a pesar de la derrota.

"Por gran mayoría del partido, mi equipo me encantó. Es lo que es Pumas, hablando de fútbol: un equipo atrevido, que genera opciones de gol. Por dentro, por fuera, tirando centros, ganando rebotes, mis centrales apretando", dijo en primer lugar.

Piero Quispe entró al minuto 72 en el Pumas vs Pachuca.

"Me encantó mi equipo. Esto es Pumas. El que me diga que no, que se siente conmigo y le explico qué es Pumas. Hoy es el primer día que veo a mi equipo, que digo: este equipo sí me representa", manifestó como una de sus primeras opiniones.

Por último, Juárez reveló que la idea de su llegada al equipo estudiantil es repotenciar a sus jugadores, ya que espera una mejoría bastante alta de ellos. Para el DT, lo más importante es el equipo, más allá del resultado.

"Hoy estoy feliz con Pablo, con mis centrales, con Santi, con Kais, Carrasquillla (…). Con los que entran también como More, Piero (Quispe), Ponchito. La realidad es que el equipo está bien y una de mis responsabilidades es que, más allá de que el equipo juegue bien, todos crezcan en fútbol y sean mejores jugadores de cuando los encontré", concluyó.