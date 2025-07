Prensa mexicana dio fuerte comentario sobre el juego de Pumas y de Piero Quispe: "Un..."

Piero Quispe volvió a tener minutos luego de definirse su continuidad con Pumas. El volante fue titular en el debut de su equipo en el Torneo Apertura de la Liga MX ante Santos de Laguna. No obstante, no salió como esperaban, pues empezaron la temporada con el pie izquierdo tras caer goleador por 3-0. Tras el encuentro, la prensa del país no dudó en pronunciarse sobre la actuación del equipo.

El mal inicio de Pumas no pasó desapercibido por la prensa y uno de los medios que se pronunció fue Fox Sports México quienes al analizar lo que fue el trámite del partido criticaron la actuación del equipo, al asegurar que cometieron errores de forma consecutiva e hicieron especial hincapié en uno de Piero Quispe.

"Santos sorprendió a Pumas con su presión alta. Al minuto 14 se adelantó gracias a Aldo López. Pumas intentó construir, pero cometió un error tras otro. Piero Quispe le entregó la pelota a Santiago Trigos, quien tenía cerca a dos futbolistas albiverdes que rápidamente lo fueron a presionar", mencionaron.

Fox Sports México criticó acción de Piero Quispe.

De igual manera, diario mexicano, El Siglo de Torreón, criticó la excesiva intensidad que tuvieron los jugadores de Pumas que conllevó a que se ganaran tarjetas amarillas al intentar disputar el baló, incluyendo en la lista a Piero Quispe.

"La intensidad de los universitarios por querer recuperar el balón, ocasionó que generaran entradas fuertes, por lo que al minuto 10, fue amonestado Pablo Monroy por una dura entrada, así como del peruano Piero Quispe al 19'", sostuvieron en su sitio web.

Diario El Siglo de Torreón sobre Pumas y Piero Quispe.

Piero Quispe continuará jugando en Pumas

Según informó Jonathan Córdova, representante del exjugador de Universitario, recibieron una propuesta del elenco argentino Huracán y al momento de informarlo a Pumas, estos decidieron rechazarla pues consideran que Piero Quispe es un jugador importante y no tienen intención de prescindir de sus servicios.

"Recibimos una propuesta de este club de Argentina (Huracán), la llevé al club (Pumas) pero la respuesta fue negativa. Ellos quieren contar con Piero en este torneo, es un jugador importante para el club y no hay forma de hacer algo en este mercado. Hoy es la presentación con Pumas, ellos están felices con Piero y él está feliz ahí", mencionó Córdova en su momento.