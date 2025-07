¡Locura! Pumas de Piero Quispe a un paso de fichar a tricampeón de Champions con Real Madrid

Piero Quispe se quedará en Pumas de México para lograr el ansiado título del Apertura. Sin embargo, la directiva 'auriazul' no quiere quedarse con los brazos cruzados y ahora se ha conocido que hará todos los esfuerzos por fichar a un ex Real Madrid, quien marcó una historia en el club español al ser tricampeón de Champions League.

Pumas busca el fichaje de Keylor Navas

Según informó el periodista César Luis Merlo, conjuntamente con el medio "Súper Deportivo", Pumas UNAM tiene en carpeta el nombre del portero Keylor Navas ante la salida del guardameta Álex Padilla. Las negociaciones han iniciado para hacer la transferencia respectiva, sabiendo que ahora el golero costarricense tiene contrato con Newell's Old Boys.

Sin embargo, se ha podido conocer que el elenco argentino no quiere desprenderse de su arquero de 38 años, ya que quieren que se cumpla su contrato hasta diciembre del 2026. Fuera de ello, la directiva de Pumas buscará la mejor oferta para convencer al experimentado golero, para que la decisión final recaiga sobre él.

"Pumas ya negocia por Keylor Navas ante la inminente salida de Álex Padilla. Los auriazules están interesados en Keylor Navas, arquero costarricense. Ya existen negociaciones con el entorno de Navas, pero Newell's Old Boys, su actual club, no tiene ninguna intención de deshacerse de sus servicios, por lo que la postura del ex del Real Madrid será clave", informó.

Keylor Navas fue tres veces campeón de Champions League con Real Madrid. Foto: AP.

¿En qué clubes jugó Keylor Navas?

Saprissa

Albacete

Levante

Real Madrid

PSG

Nottingham Forest

Newell's Old Boys

¿En cuánto está cotizado Keylor Navas?

Según el portal "Transfermarkt", Keylor Navas tiene un valor de mercado de 1 millón de euros a sus 38 años de edad. Esta cifra no se compara a su gran momento con Real Madrid, en el que llegó a una cifra récord de 20 millones de euros en la temporada 2016-2017.