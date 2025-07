Pedro Aquino sorprende y toma impactante decisión tras no ser inscrito en Santos Laguna

Uno de los jugadores que no tiene definido su futuro es Pedro Aquino. El volante nacional tenía contrato con Santos Laguna, pero todo hace indicar que no lo tendrán en sus planes para este Apertura de la Liga MX. Este hecho se reconfirmó al no ser inscrito para afrontar el certamen azteca, por lo que el jugador tomó radical medida.

Resulta, que Santos Laguna debutó en el torneo mexicano contra Pumas UNAM en el Estadio Corona o TSM. Por obvias razones, el nombre de Pedro Aquino quedó descartado, pero el jugador sorprendió al hacerse presente en una de las tribunas de dicho recinto deportivo.

El jugador estuvo acompañado de su gente más cercana en México, y decidió observar al equipo en este estreno por el Clausura de la Liga MX. Pese a no ser considerado para este torneo, el futbolista impactó a la hinchada al volverse un aficionado más para el conjunto de Santos Laguna.

(VIDEO: Luis Jiménez)

El estreno para Santos Laguna fue por todo lo alto, ya que golearon sin piedad a Pumas UNAM por 3-0. Los goles fueron obra de Aldo López, Ramiro Soto y Cristian Dájome, quienes demuestran otra versión del equipo en este arranque de temporada. Por su parte, el volante peruano deberá enfocarse en buscar nuevos rumbos.

¿Pedro Aquino se acerca a Sporting Cristal?

De momento, no hay acercamiento de parte de Sporting Cristal hacia Pedro Aquino. Sin embargo, no se descarta la posibilidad ante este presente que vive el jugador. Vale aclarar, que el mediocampista tenía la convicción de seguir haciendo su carrera en el exterior, pero el panorama podría volverse complicado y la opción de volver a tienda celeste crece poco a poco.

"Saben que yo soy hincha de Cristal a muerte. No es momento de regresar, de mi retorno a Cristal. Claramente, me gustaría, pero siento que puedo dar un poquito más en el extranjero. Las puertas nunca las voy a cerrar. Salí de Cristal y estoy agradecido por todo lo que me dio en mi carrera. Quiero seguir creciendo en el extranjero… también la familia ya se acostumbró mucho afuera. Ahorita, pronto… todavía no es mi regreso. Estoy bien enfocado con Cristal porque soy hincha, con muchas ganas quizá volver en algún momento, pero es Cristal o nada", declaró Pedro Aquino en mayo del 2025.

(VIDEO: Youtube Sebastián Pantoja)