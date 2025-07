Christian Cueva volvió a ser protagonista en Emelec tras vencer por 1 a 0 a Mushuc Runa en la jornada 21 de la LigaPro 2025. Su gran juego y dinamismo dentro de los 90 minutos ayudaron a que el cuadro ecuatoriano lograra una victoria y saliera de la zona de descenso que tiene angustiados a sus hinchas.

En primer lugar, el volante peruano fue consultado sobre cómo vienen trabajando sus compañeros para alcanzar la victoria y salir de una posición muy difícil en la tabla de posiciones.

"Esto es un trabajo en equipo, día a día venimos colaborando en todos los aspectos. Estamos realizando las tareas de manera correcta", afirmó en primer lugar.

"La situación no es del todo cómoda. Hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo. No es fácil jugar en Emelec y todos estamos haciendo lo posible. La presión que ejerce es muy fuerte. Hoy se sumó y no hay que dormirse", mencionó en referencia a que no es fácil estar en un club de esa magnitud de fanáticos.

Video: Estudio Fútbol

Por otro lado, manifestó su felicidad al obtener una victoria después de caer derrotado por 2 a 0 ante LDU de Quito en la fecha anterior de la LigaPro. “Es importante ganar, es un momento duro, sabemos en la posición en la que estamos y no era muy buena para nosotros", detalló.

Por último, recalco la grandeza de Emelec en el fútbol ecuatoriano y lo difícil que resulta ver a un club emblemático en las últimas posiciones y en zona de descenso.

"Estamos en casa con nuestra gente. Emelec es un equipo grande, somos justos ganadores. Sirvió el empuje de la hinchada y estamos agradecidos con ellos. Cada partido para nosotros es una final y lo tomamos de esa manera”, concluyó."