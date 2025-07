¿Christian Cueva? Jugador de Emelec confesó su salida definitiva tras victoria: "La dirigencia..."

Emelec logró una importante victoria sobre Mushuc Runa por la Liga Pro de Ecuador. Christian Cueva fue titular en los 90 minutos y en medio de la euforia por estos tres puntos un jugador confesó públicamente su salida del club. Pese a ser titular en la mayoría de compromisos, su futuro será otro club en medio del certamen ecuatoriano.

Se trata de Marcelo Meli, que en el último encuentro se determinó que no sume minutos con Emelec en el choque ante Mushuc Runa. Ya había una charla con la dirigencia, por lo que el centrocampista de 33 años quiso estar presente en la banca de suplentes para alentar a sus compañeros.

Una vez culminado el partido, este futbolista argentino se dirigió a los medios de prensa y reveló que quedó como agente libre para firmar por su nuevo club, Independiente de Santa Fe de Colombia. Fuera de ello, agradeció el apoyo de los hinchas durante su estadía en el club, por lo que se guardará gratos recuerdos en su etapa con el 'Bombilla'.

"Sí, es un arreglo al cual hemos llegado con la dirigencia así que nada. Estamos todos bien. A la hinchada, palabras de agradecimiento por el cariño que me dieron desde el primer día, a pesar de los momentos difíciles que pasamos en el club, le pusimos la cara. La victoria se lo merecen hechos por ser tan fieles", declaró Marcelo Meli.

(VIDEO: X Sonia Pérez)

Christian Cueva se pronunció tras victoria de Emelec

La figura de Emelec, Christian Cueva, jugó los 90 minutos ante Mushuc Runa y fue fundamental para conseguir la victoria en esta jornada de la Liga Pro. El volante sabe que aún resta un largo camino para cumplir los objetivos, pero espera que todo el equipo esté en óptimas condiciones para levantar al conjunto azul.

"La situación no es del todo cómoda. Hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo. No es fácil jugar en Emelec y todos estamos haciendo lo posible. La presión que ejerce es muy fuerte. Hoy se sumó y no hay que dormirse", declaró Christian Cueva en conferencia de prensa.