Erick Noriega alcanzó cifra millonaria: su valor se disparó tras debutar con Perú y Gremio
Erick Noriega, volante de la selección peruana y Gremio de Porto Alegre, se ha disparado en su valor de mercado, tras nueva actualización de portal internacional.
Erick Noriega está netamente enfocado en el próximo partido de la selección peruana ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026, pero recientemente ha recibido una gran noticia, pues tras debutar en procesos clasificatorios este año y de su auspicioso estreno con Gremio de Porto Alegre ha hecho que eleve su valor a cifra astronómica.
PUEDES VER: El jugador de 2 millones que se perfila como titular con la selección peruana ante Paraguay
En los últimos días, el reconocido portal Transfermarkt realizó una actualización en su base de datos y el polifuncional futbolista de 23 años ha tenido un importante incremento en su precio. Al irse de Alianza Lima, estaba cotizado en 1.4 millones de euros, pero después de consolidarse en la Bicolor y tener su primer partido con el 'Tricolor Gaúcho', su valor se disparó a 2 millones de euros.Erick Noriega llegó al valor más alto de su carrera, según Transfermarkt: 2 millones de euros. Foto: Transfermarkt
De esta forma, el exjugador de Alianza Lima ha alcanzado la mayor tasación en su carrera deportiva después de muchos años de esfuerzo. El incremento también se ha debido a su gran primer semestre con camiseta blanquiazul, llegando a clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana eliminando justamente a su actual club.
Erick Noriega es el tercer jugador más costoso de la selección peruana
De esta forma, el 'Samurai' se ha convertido además en el tercer futbolista más caro de la actual convocatoria de la selección peruana, igualado con Renato Tapia, Luis Abram y Sergio Peña. Además, solo está por debajo de Oliver Sonne (2.7 millones) y Marcos López (2.4 millones), quienes juegan en el fútbol europeo.Erick Noriega es el tercer jugador con más valor de la selección peruana. Foto: FPF
¿Erick Noriega jugará ante Paraguay?
Erick Noriega encendió las alarmas en la Videna durante el encuentro ante Uruguay en Montevideo pues no pudo seguir en la cancha por molestiaas físicas. A su regreso a Lima, fue sometido a exámenes médicos que no arrojaron lesión y el último sábado se unió a los entrenamientos de la Blanquirroja, por lo que podría ser utilizado por el DT Óscar Ibáñez para el duelo frente a los 'Guaraníes'.
Erick Noriega: valores de mercado en su carrera
- 50 mil euros | 26/01/2021 al 13/01/2022 | Machida Zelvia (Japón) - Shimizu S Pulse (Japón)
- 75 mil euros | 01/06/2023 | Universidad San Martín
- 225 mil euros | 14/11/2023 | Universidad San Martín
- 400 mil euros | 27/05/2024 | Comerciantes Unidos
- 500 mil euros | 02/09/2024 | Alianza Lima
- 700 mil euros | 06/11/2024 | Alianza Lima
- 1 millón 400 mil euros | 02/04/2025 al 11/06/2025 | Alianza Lima
- 2 millones de euros | 05/09/2025 | Gremio de Porto Alegre
