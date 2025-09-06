- Hoy:
Gorosito dejó tajante mensaje sobre los rumores de Piero Cari a Europa: "Terminen con mentiras"
Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, no se guardó nada y dio una tajante opinión acerca de los rumores sobre una posible venta de Piero Cari a Europa.
Alianza Lima está siendo en los últimos años una vitrina importante para que sus jugadores emigren al exterior. Justamente una de las 'joyas' que tiene el equipo blanquiazul es Piero Cari, de quien hace poco se ha especulado sobre un posible interés de Bayer Leverkusen de Alemania por ficharlo. Eso ha llegado a oídos del DT Néstor Gorosito, quien no se guardó nada y dejó un tajante mensaje sobre el tema.
El entrenador argentino fue consultado sobre el joven mediocampista que viene siendo una de las revelaciones del fútbol peruano, y además de elogiarlo, sorprendió al pedir a todos que terminen con mentiras de que equipos como el Leverkusen o el Real Madrid lo quieren por jugar algunos partidos con el equipo para de esta forma proteger al jugador y pueda tener un mejor crecimiento. Además, aconsejó a su familia que mantengan los pies sobre la tierra porque ya va a llegar el momento que Cari juegue en el extranjero.
"Principalmente que terminen con mentiras, en el caso de Piero en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso. Ya va a llegar el momento que lo venda. Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección", declaró en entrevista con Alianza Lima TV.
Video: Alianza Lima
Néstor Gorosito elogió a Piero Cari y explicó el por qué le da la oportunidad de jugar
El 'Pipo' también se rindió en elogios hacia el futbolista de 18 años y respondió a las críticas que había recibido en su momento por darle la oportunidad de jugar, asegurando que no fue por obligación, sino porque ha hecho los méritos en los entrenamientos para tener minutos. Asimismo, destacó que ahora está en la selección peruana y va a seguir acompañándolo en su crecimiento.
"Éramos criticados por poner en algunos partidos a Piero Cari con 17 años y después terminó hoy en la selección... Piero ya necesita jugar. Entonces, si nosotros lo vamos atrasando, se va a ir frenando. Necesitamos acompañarlo para su crecimiento, pero es porque se lo merece. Si él baja de rendimiento, saldrá y vendrá otro chico, siempre y cuando se lo merezcan", agregó.
Néstor Gorosito hizo debutar a Piero Cari
Sin lugar a duda, una de las sorpresas de este 2025 ha sido Piero Cari. La joven promesa aliancista no estaba en el radar de los hinchas, pero desde la pretemporada fue observado por Néstor Gorosito, quien vio cualidades especiales en él y lo hizo debutar en el primer equipo en marzo del presente año ante ADT en Tarma.
Desde ese momento, el volante ha disputado 691 minutos en 16 compromisos en todas las competiciones (Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana), aportando con dos asistencias.Piero Cari viene teniendo una destacada actuación con Alianza Lima este 2025. Foto: Alianza Lima
