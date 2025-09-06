Alianza Lima perdió 2-1 en Chile con un penal polémico y generó tristeza en su hinchada

¡No se pudo! Alianza Lima viajó a Santiago de Chile con el objetivo de conseguir un importante triunfo que le brindara alegría a sus hinchas; sin embargo, los blanquiazules terminaron sucumbiendo 2-1 y con un penal en la recta final del partido que generó mucha polémica, ya que el contacto con el delantero rival fue mínimo. Te contamos todos los detalles.

Para alivio de los aficionados, no se trata de la llave ante la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino de un encuentro amistoso denominado el Clásico de la Hermandad ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Ambos clubes se enfrentaron con su equipo Máster, es decir de futbolistas ya retirados profesionalmente, y brindaron todo un espectáculo para los asistentes.

Alianza Lima comenzó perdiendo producto de un cabezazo de Miguel Riffo en el primer tiempo, pero lo empató de la misma manera mediante Junior Viza en la segunda parte. No obstante, en los últimos minutos del cotejo Frank Ruíz tomó ligeramente a un rival en el área y el árbitro no dudó en pitar penal, mismo que Gonzalo Fierro canjeó por gol ante Francisco 'Pancho' Pizarro.

Colo Colo derrotó 2-1 a Alianza Lima.

De esta forma, Colo Colo se quedó con este partido amistoso y culminó con su gira internacional, aunque pese a la derrota el ánimo fue positivo entre ambos clubes hermanos. Recordemos que desde la tragedia del Fokker en diciembre de 1987 las dos instituciones deportivas mantienen estrechos vínculos y cada cierto tiempo disputan amistosos.

¿Quiénes jugaron en Alianza Lima Máster?

Algunos de los futbolistas que conformaron el plantel de Alianza Lima Máster son: Fernando Martell, Marko Ciurlizza, 'Loverita' Ramírez, Francisco Pizarro, Leao Butron, Andy Pando, 'Coki' Molina, Junior Viza, Santiago Salazar, Juan Jayo, Henry Quinteros, Frank Ruiz, Rinaldo Cruzado, 'Wally' Sánchez, Wilmer Aguirre, Aldo Cavero, Carlos Basombrío, Waldir Sáenz, Francisco Huerta y Parcko Quiroz.