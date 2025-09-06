Figura de Paraguay, Gustavo Gómez, dio fuerte mensaje previo al duelo con Perú: "Ahora vienen..."

Las Eliminatorias 2026 están por terminar en Sudamérica con selecciones ya clasificadas como es el caso de Paraguay, quien será el rival de Perú en el Estadio Nacional de Lima en la última fecha. Previo al partido, el futbolista Gustavo Gómez llamó la atención de los hinchas con un contundente mensaje.

El jugador paraguayo, figura en Palmeiras de Brasil, logró el objetivo con su país tras varios años de ausencia, por lo que no dudó en pronunciarse en medio de la algarabía de los hinchas que armaron la fiesta en las calles. En la reciente jornada empataron 0-0 con Ecuador y les alcanzó para acceder a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Gustavo Gómez previo al Perú vs Paraguay?

“Gracias a los compañeros que ya no están y a los cuerpos técnicos que pasaron. Y gracias a nuestras familias, que en los momentos difíciles cuando la energía parece agotarse, siempre están ahí para recargarnos y ayudarnos a avanzar. Ahora vienen nuevos desafíos. Que vamos asumir como siempre, con responsabilidad, de frente y firmes. Estamos acá para insistir, persistir, resistir y nunca desistir”, escribió en su cuenta de Instagram.

En otra parte de su extenso mensaje, Gustavo Gómez resaltó el gran trabajo de sus compañeros, mencionado que tuvieron que caer para luego levantarse y lograr uno de los principales objetivos que les era esquivo durante los últimos años.

“Hoy miro con orgullo a mis compañeros, a mis hermanos, al profesor y a su cuerpo técnico, a los dirigentes y a todas las personas invisibles que lo dan todo para que hoy podamos decir: misión cumplida. ¡Paraguay está de nuevo en un Mundial! Tuvimos que insistir mucho, intentarlo una y otra vez, caer y volver a levantarnos”, indicó.

¿Cuándo jugarán Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Luego de la dura derrota ante Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.