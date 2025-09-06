0
EN DIRECTO
Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

La decisión que tomó Jhilmar Lora tras no ser considerado en Sporting Cristal: "Quiere..."

El lateral de Sporting Cristal, Jhilmar Lora sorprendió a los hinchas con una tajante medida tras no tener minutos con Paulo Autuori esta temporada. ¿Se va?

Solange Banchon
Jhilmar Lora no es titular con Sporting Cristal esta temporada
Jhilmar Lora no es titular con Sporting Cristal esta temporada | Instagram Jhilmar Lora
COMPARTIR

Sporting Cristal tiene el objetivo de recuperar la punta del Torneo Clausura 2025, en la reanudación del campeonato. Los celestes están a un punto del actual líder, Universitario. Por ende, su principal objetivo será ganar sus próximos partidos para seguir en la pelea por el título nacional. ¿Qué se sabe sobre el futbolista Jhilmar Lora?

Alianza Lima cerca de firmar contrato con 3 destacados extranjeros

PUEDES VER: Navarro confirmó los 3 extranjeros que están cerca de firmar por Alianza Lima: "Todos son..."

La decisión que tomó Jhilmar Lora tras no tener minutos con Sporting Cristal

Según la información que brindó el periodista Jean Martín Dueñas, tras confirmarse que el lateral derecho seguirá en la institución rimense esta temporada, el jugador está decidido a ganarse la confianza del entrenador brasileño, Paulo Autuori, por lo que, entrena arduamente en La Florida.

Jhilmar Lora quiere luchar por el titularato en Sporting Cristal/Foto: LÍBERO

"Hablé con él no con una entrevista sino como patas. Me dijo que está bien, entrenando, obviamente te golpea (sobre no ser considerado)", manifestó el comunicador en el programa 'Enredadosc'.

En esa misma línea, Dueñas indicó que si bien existieron intereses de algunos clubes por la joven figura de Sporting Cristal, Lora está mentalizado en tener nuevamente minutos con el cuadro del Rímac. "Hubo mucho expectativa porque nadie sabía lo que pasaba (con su futuro). Está entrenando, quiere ganarse un lugar, depende únicamente de él", agregó.

Estadísticas de Jhilmar Lora con Sporting Cristal este 2025

En lo que viene siendo la actual campaña, el futbolista de 24 años ha disputado 18 partidos con la camiseta del conjunto bajopontino, entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Asimismo, registra 1 asistencia y un aproximado de 1216 minutos, lo que da cuenta de su poca continuidad.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jhilmar Lora en Sporting Cristal?

Hay que recordar que, Jhilmar Lora tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Todavía no se conoce si el habilidoso lateral extenderá su vínculo con miras al próximo año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima oficializó a nueva incorporación hasta 2026: "Nos llena de entusiasmo anunciar a..."

  2. Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y horario confirmado por la Copa Sudamericana 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano