La decisión que tomó Jhilmar Lora tras no ser considerado en Sporting Cristal: "Quiere..."
El lateral de Sporting Cristal, Jhilmar Lora sorprendió a los hinchas con una tajante medida tras no tener minutos con Paulo Autuori esta temporada. ¿Se va?
Sporting Cristal tiene el objetivo de recuperar la punta del Torneo Clausura 2025, en la reanudación del campeonato. Los celestes están a un punto del actual líder, Universitario. Por ende, su principal objetivo será ganar sus próximos partidos para seguir en la pelea por el título nacional. ¿Qué se sabe sobre el futbolista Jhilmar Lora?
PUEDES VER: Navarro confirmó los 3 extranjeros que están cerca de firmar por Alianza Lima: "Todos son..."
La decisión que tomó Jhilmar Lora tras no tener minutos con Sporting Cristal
Según la información que brindó el periodista Jean Martín Dueñas, tras confirmarse que el lateral derecho seguirá en la institución rimense esta temporada, el jugador está decidido a ganarse la confianza del entrenador brasileño, Paulo Autuori, por lo que, entrena arduamente en La Florida.Jhilmar Lora quiere luchar por el titularato en Sporting Cristal/Foto: LÍBERO
"Hablé con él no con una entrevista sino como patas. Me dijo que está bien, entrenando, obviamente te golpea (sobre no ser considerado)", manifestó el comunicador en el programa 'Enredadosc'.
En esa misma línea, Dueñas indicó que si bien existieron intereses de algunos clubes por la joven figura de Sporting Cristal, Lora está mentalizado en tener nuevamente minutos con el cuadro del Rímac. "Hubo mucho expectativa porque nadie sabía lo que pasaba (con su futuro). Está entrenando, quiere ganarse un lugar, depende únicamente de él", agregó.
Estadísticas de Jhilmar Lora con Sporting Cristal este 2025
En lo que viene siendo la actual campaña, el futbolista de 24 años ha disputado 18 partidos con la camiseta del conjunto bajopontino, entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Asimismo, registra 1 asistencia y un aproximado de 1216 minutos, lo que da cuenta de su poca continuidad.
¿Hasta cuándo es el contrato de Jhilmar Lora en Sporting Cristal?
Hay que recordar que, Jhilmar Lora tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Todavía no se conoce si el habilidoso lateral extenderá su vínculo con miras al próximo año.
