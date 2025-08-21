Universitario no tuvo piedad tras golear 10-1 y subió al segundo lugar del campeonato

Universitario de Deportes y sus hinchas están expectantes al partido de vuelta ante Palmeiras en Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, las otras disciplinas del club de Ate siguen compitiendo de gran forma. Ese es el caso de su equipo de futsal, que no tuvo piedad y goleo a su rival en el torneo nacional.

El cuadro crema dio inicio a la octava fecha del Futsal Pro 2025 enfrentándose el último miércoles a Santa María (octavo lugar del certamen) en el Polideportivo CFD Angamos de Ventanilla, encuentro donde los dirigidos por Percy Pinto mostraron su superioridad de principio a fin para terminar venciendo categóricamente por 10-1.

Universitario superó con un categórico 10-1 a Santa María por la fecha 8 del Futsal Pro. Foto: Universitario de Deportes

La 'U' comenzó ganando con un golazo de Jairo Tasayco, pero el cuadro 'Albo' igualó las acciones con otro tanto de Michael Márquez. Pese a ese traspie, el quinteto merengue siguió yendo hacia adelante con un gol en contra y otra anotación de Oswaldo Cornejo, terminando el primer tiempo con un 3-1 en el marcador.

El conjunto crema no bajó la guardia en la segunda parte y selló la abultada goleada con otros dos tantos de Cornejo, además de las conquistas de Jorge Pietrantoni, Elvis Cabrera, Franco Colán, Jhonny Rodríguez y Paulo Herrera.

Oswaldo Cornejo fue la figura de Universitario al anotar un hat-trick. Foto: Universitario de Deportes

Universitario pasa a ser segundo lugar del Futsal Pro 2025

Con este contundente resultado, el elenco estudiantil subió un puesto en la tabla de posiciones del Futsal Pro 2025 y ahora se ubica en el segundo lugar con 19 puntos, los mismos que AFA Rímac, pero con mejor diferencia de goles tras la sorpresiva derrota de este último frente a ADEBAMI.

¿Cuál será el próximo rival de Universitario futsal?

De acuerdo al calendario oficial del Futsal Pro 2025, Universitario deberá de esperar a que se jueguen el resto de partidos de la octava jornada para afrontar la próxima semana la última fecha del campeonato de Primera División frente a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras ello,

Tabla de posiciones del Futsal Pro 2025 con Universitario durante la fecha 8