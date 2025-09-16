Aldo Corzo confesó que estaba muy cerca de abandonar Universitario: "Lloraba..."

Para muchos hinchas de Universitario de Deportes, el futbolista Aldo Corzo es uno de los zagueros más importantes que ha tenido el club en los últimos años, con amplia experiencia en la Liga 1 que le permitió ser convocado a la selección peruana. Ahora, en medio del reinicio del Torneo Clausura, reveló un dato inédito que captó la atención de los hinchas.

El defensa peruano conversó con los exfutbolistas Diego Penny y José Carvallo en el programa ‘Hazme el aguante’ para ‘Denganche’ y explicó la razón por la que estuvo a punto de dejar el cuadro crema en medio de una eventual situación que se dio hace un par de años que finalmente terminó de la mejor manera.

Aldo Corzo captó la atención de los hinchas de Universitario

Aldo Corzo contó detalles de lo que pasó luego de haber empatado 1-1 con Alianza Lima en la primera final del 2023 disputada en el Estadio Monumental: “El sábado estábamos medio decaídos, obviamente por cómo había sido el partido y el resultado no fue justo. Entonces el domingo vine y me instalé con mis papás esos días porque necesitaba esa fortaleza”.

(Video: YouTube Denganche)

En esa línea, confesó que si no lograba el objetivo de conquistar el título nacional, la tan ansiada estrella ‘27’, pensaba no continuar en el club de sus amores. Una situación que ahora quedó en el recuerdo tras conseguir la meta.

“Recuerdo que ese domingo rezamos un rosario, lloraba, estaba nervioso, estaba mal en el sentido que decía, ‘no quiero perder porque lo más seguro es que si no ganábamos, yo me iba de la ‘U’’, ya no iba a soportar un año más sin campeonar”, indicó.

