Pedro García arremetió en vivo contra Renato Tapia por polémico tweet: "Como si hubieses..."
Renato Tapia sorprendió con inédita publicación tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana, por lo que Pedro García dijo de todo.
La selección peruana nombró a Manuel Barreto como su nuevo director técnico para los amistosos de fecha FIFA en los meses de octubre y nombre. Esta designación generó una respuesta inesperada de Renato Tapia, quien dejó un polémico tweet para hacer explotar a millones de cibernautas. Bajo esa premisa, el periodista Pedro García no calló y dijo de todo durante programa en vivo.
En medio del análisis sobre el momento actual de la Bicolor, el periodista fue claro al apuntar contra Renato Tapia, quien le recordó que no ha clasificado a la Copa del Mundo 2026. Resaltó que dio un mensaje "de ironía" y que dado este presente no es bien visto para la afición.
Por si fuera poco, deja en claro que los jugadores tienen la libertad para opinar y dar a expresar su sentir, pero que no confundan ello con la licencia de poder decidir sobre las decisiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para designar a un nuevo comando técnico.
"En medio de todo eso aparece Tapia, que por haber ido a un Mundial, lo siento mucho, Renato, te admiro mucho como jugador, pero te permites un tweet cargado de ironía como si hubieses disputado el pase al Mundial hasta el último partido. Quedamos último o penúltimos. ¿Alguno que quedó penúltimo se puede adjudicar el derecho de decidir quién sigue y quién no como técnico de Perú?", manifestó.
(VIDEO: Vamos al VAR)
¿Qué dijo Renato Tapia sobre Manuel Barreto como nuevo DT de la selección peruana?
A través de su cuenta oficial de 'X', Renato Tapia sorprendió con un tweet que generó mucha polémica al verse relacionado con la elección de Manuel Barreto como DT de la selección peruana. "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", se lee.
Mensaje de Renato Tapia. Foto: X Renato Tapia.
