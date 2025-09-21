- Hoy:
Fossati deja fuerte crítica para Universitario pese a victoria agónica ante UTC: "Ni que hablar..."
El DT de Universitario, Jorge Fossati, no se guardó nada en conferencia de prensa pese a la victoria de su equipo sobre UTC en Trujillo.
Universitario de Deportes logró una importante victoria de 2-1 ante UTC que lo mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. El elenco crema sufrió para conseguir estos tres puntos, por lo que Jorge Fossati no calló en conferencia de prensa para dar firme postura sobre el rendimiento del plantel.
"Hubo un partido hasta el 1-1 en donde Universitario controló, dominó y creo que no sé cuántas situaciones de gol, solo concretamos una y hay una vieja frase del fútbol que goles que erras allá, puede costarte caro", manifestó el estratega uruguayo para iniciar la conferencia de prensa.
Siguiendo esa línea, Fossati reveló que el equipo sintió un fuerte golpe con la anotación del empate, pero que no bajaron los brazos para ir en busca de la victoria. Sin embargo, se sentía esa frustración por no concretar las jugadas hasta la chance final.
"Nuestro equipo lo sintió demasiado psicológicamente, ni que hablar que siguieron peleando, buscando, pero antes de los cambios lo que me parecía era que ese shock nos conmovió demasiado y ya no íbamos con la claridad que teníamos hasta ese momento donde el resultado parcial podría haber sido con los números que a cualquiera se le pueda imaginar", agregó.
El popular 'Nonno' se mantuvo en su posición y recalcó que hubo poca efectividad para poder encontrar el segundo gol. No obstante, valora que se mantenga el estilo de juego para poder encontrar buenos resultados en partidos de suma urgencia como ante UTC.
"100 llegadas, pero muy poca concreción por distintos motivos, lamentablemente. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos o una formación que está para situaciones de emergencia y esta entendimos que era una", añadió.
Próximo partido de Universitario
El siguiente partido de Universitario será ante Cusco FC en el Estadio Monumental de Ate. Dicho encuentro ha sido programado para el sábado 27 de septiembre a partir de las 18:00 horas locales. La transmisión de estos 90 minutos será por GOLPERÚ en Movistar TV.
