Facundo Callejo, goleador de Cusco FC, reveló charla con futbolista de la 'U': "He hablado con..."
El máximo artillero de Cusco FC y la Liga 1 2025, Facundo Callejo sorprendió al confesar una inédita conversación con un jugador que es titular en Universitario.
Cusco FC es líder momentáneo del Torneo Clausura 2025 tras el triunfo ante Ayacucho FC. Los 'Guerreros Dorados' no le pierden el paso a Universitario, y buscarán dar la sorpresa logrando el título nacional a fin de temporada. Dentro de ese contexto, Facundo Callejo, goleador del plantel habló en medio del gran presente que atraviesa el equipo.
Facundo Callejo confesó charla con jugador extranjero de Universitario
Mediante una reciente entrevista con Exitosa Deportes, el máximo artillero del elenco imperial, relató lo bien que la pasa en Cusco durante este año, en esa línea, fue consultado sobre vivir en nuestra capital, de tal manera, que decidió revelar una charla con el defensa argentino de la 'U', Matías Di Benedetto, así como otros de sus compatriotas.
Facundo Callejo es goleador de Cusco FC y de la Liga 1
"Yo he hablado con el 'Tano' Di Benedetto, que jugamos juntos en Gimnasia de Jujuy en 2018, también con Federico Freire y Christian Limousin, y me han dicho que Lima es muy bonito", sostuvo.
De otro lado, pese a que algunos rumores lo vocean para llegar a grandes clubes de la Liga 1, el delantero Facundo Callejo dejó en claro que únicamente tiene la mirada puesta en Cusco FC, elenco del cual extendió su vínculo en julio del presente año.
"Yo tengo contrato hasta 2027. Antes del partido con Alianza Lima fue la renovación, fue reciente", agregó el atacante con pasado en Temperley de Argentina.
Facundo Callejo y su presente con Cusco FC esta temporada
Facundo Callejo es el '9' titular de los 'Guerreros Dorados' a lo largo de esta temporada. Bajo ese contexto, hasta la fecha registra 27 encuentros oficiales entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025. Del mismo modo, en su cuenta personal tiene 20 dianas y un aproximado de 3 asistencias, que dan cuenta de su eficacia goleadora.
