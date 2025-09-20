0
EN VIVO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Perú vs Chile EN VIVO por tercer puesto del Sudamericano de Voley Sub 17: hora y dónde ver

Perú y Chile jugarán por el tercer y cuarto puesto del Sudamericano de Vóley Femenino 2025 este domingo en el Polideportivo de Villa el Salvador.

    Sandra Morales
    Perú y Chile disputarán el tercer y cuarto puesto del Sudamericano Sub 17 de Vóley Femenino
    Perú y Chile disputarán el tercer y cuarto puesto del Sudamericano Sub 17 de Vóley Femenino | FOTO: CSV
    COMPARTIR

    Habrá clásico del Pacífico en el Sudamericano de Vóley Sub 17. Perú y Chile se enfrentan este domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El duelo determinará qué selección se queda con el tercer y cuarto puesto y se jugará a partir de las 5:30 p. m. hora peruana / 7:30 p. m. de Santiago. Como partido de fondo, Brasil y Venezuela lucharán por el título de la categoría.

    Sporting Cristal y un importante anuncio que sorprendió a hinchas.

    PUEDES VER: Sporting Cristal confirmó salida de futbolista de última hora: "Resolución de su contrato"

    ¿A qué hora juega Perú vs Chile?

    • México: 16:30 horas
    • Perú, Ecuador y Colombia: 17:30 horas
    • Bolivia y Venezuela: 18:30 horas
    • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 18:30 horas
    • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 19:30 horas

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

    Lo más visto

    1. Perú cayó 3-0 ante Brasil en la semifinal del Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano