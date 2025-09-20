Perú vs Chile EN VIVO por tercer puesto del Sudamericano de Voley Sub 17: hora y dónde ver

Habrá clásico del Pacífico en el Sudamericano de Vóley Sub 17. Perú y Chile se enfrentan este domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El duelo determinará qué selección se queda con el tercer y cuarto puesto y se jugará a partir de las 5:30 p. m. hora peruana / 7:30 p. m. de Santiago. Como partido de fondo, Brasil y Venezuela lucharán por el título de la categoría.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?