Perú vs Chile EN VIVO por tercer puesto del Sudamericano de Voley Sub 17: hora y dónde ver
Perú y Chile jugarán por el tercer y cuarto puesto del Sudamericano de Vóley Femenino 2025 este domingo en el Polideportivo de Villa el Salvador.
Habrá clásico del Pacífico en el Sudamericano de Vóley Sub 17. Perú y Chile se enfrentan este domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El duelo determinará qué selección se queda con el tercer y cuarto puesto y se jugará a partir de las 5:30 p. m. hora peruana / 7:30 p. m. de Santiago. Como partido de fondo, Brasil y Venezuela lucharán por el título de la categoría.
¿A qué hora juega Perú vs Chile?
- México: 16:30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 18:30 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 18:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 19:30 horas
