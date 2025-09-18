Perú vs Chile EN VIVO por Latina, Sudamericano Vóley Sub 17: a qué hora juegan y dónde ver

Todo listo para ver el Perú vs Chile por la fecha 2 del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17 desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima. Este cruce se llevará a cabo HOY, jueves 18 de septiembre, a partir de las 17:30 hora peruana (18:30 horas de Chile) con la transmisión en señal abierta de Latina.

Las 'Matadorcitas' iniciaron con pie derecho este certamen con victoria de 3-0 sobre Bolivia. De esta manera, esperan replicar su buen momento ante Chile, con el fin de asegurar su pase a las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17. De esta manera, estarán dando un gran paso hacia el Mundial, por lo que no tienen margen de error ante las sureñas.

Por su parte, Chile se estrena en este Sudamericano Sub 17 y espera dar el golpe en la capital limeña y apagar las ilusiones de la Bicolor. Se espera un duelo muy entretenido de principio a fin, en el que la selección nacional desea darle una alegría a los fieles aficionados que se harán presente en Villa El Salvador.

Recordemos, que este Sudamericano de Vóley Sub 17 otorga tres cupos a la Copa del Mundo de dicha categoría, por lo que serán aquellas escuadras que avancen a la gran final, así como el combinado que consiga la victoria en la definición por el tercer lugar de dicho torneo que se disputa en Lima, Perú.

Selección peruana Sub 17 de Vóley debutó con triunfo en el Sudamericano. Foto: FPV.

¿Cuándo juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17 de vóley?

La selección peruana sub 17 de vóley enfrenta a Chile HOY, jueves 18 de septiembre, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima. La escuadra Bicolor busca su segundo triunfo consecutivo, mientras que las sureñas debutan por primera vez en el certamen.

¿A qué hora juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17 de vóley?

Estos son los horarios para ver el Perú vs Chile por la segunda fecha del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025:

México: 16:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 18:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:30 horas

¿Dónde ver el partido de Perú vs Chile EN VIVO, Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Este partido entre Perú y Chile se podrá ver en vivo por Latina TV (Canal 2) en señal abierta para todo el Perú. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la pagina web de la Confederación Sudamericana de Vóley y la app de Latina.

Grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17

Grupo A : Perú, Bolivia, Chile

: Perú, Bolivia, Chile Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Este certamen de vóley se divide en dos grupos: uno de tres y otro de cuatro. Los dos primeros de cada grupo acceden a semifinales del campeonato. Aquellos que avancen a la gran final del Sudamericano de Vóley Sub 17 asegurarán cupo a la Copa del Mundo, mientras que el choque por el tercer lugar definirá el último boleto al certamen mundial.