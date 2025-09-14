Argentina vs Corea del Sur EN VIVO por DirecTV: horario y dónde ver el Mundial de Vóley Masculino

Momento de ver un partido de alto nivel entre Argentina vs Corea del Sur por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Vóley Masculino 2025. Los albicelestes iniciaron con pie derecho el torneo, por lo que aficionados aguardan a este encuentro internacional que se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre. Todo inicia a partir de las 23:30 horas de Buenos Aires (21:30 hora peruana) con transmisión de DirecTV y VTBV.

El conjunto argentino logró debutar por todo lo alto ante Finlandia al superarlo por 3-2. Un cotejo duro para los albicelestes que lo llevaron al quinto set. Con esta victoria, sumaron dos unidades en la tabla de posiciones y se ponen en zona de clasificación a los octavos de final.

Ahora, tendrán que verse cara a cara ante Corea del Sur, que llega lastimado luego de perder 3-0 ante la poderosa Francia. Un claro dominio de los franceses en este certamen, quienes no solo buscan hacerse con el primer lugar de la clasificación, sino consagrarse con el magno trofeo de la FIVB.

En el caso de los asiáticos, buscan dar la sorpresa y tratar de vencer a un rival directo para pugnar un lugar en los dos primeros lugares del grupo C. Argentina ha mostrado más experiencia en cotejos internacionales, por lo que tratarán de lograr la hazaña en los sets a disputar.

Calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial de Vóley Masculino 2025. Foto: Voleibol Argentino.

¿A qué hora juega Argentina vs Corea del Sur por el Mundial de Vóley Masculino?

El partido entre Argentina vs Corea del Sur por el Mundial de Vóley Masculino 2025 se juega este lunes 15 de septiembre a partir de las 23:30 horas de Buenos Aires (21:30 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 20:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 22:30 horas

Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay: 23:30 horas

Filipinas: 10:30 horas (martes 16 de septiembre)

¿En qué canal transmiten el Argentina vs Corea del Sur por el Mundial de Vóley 2025?

El cotejo del Mundial de Vóley Masculino entre Argentina vs Corea del Sur se verá por la señal en vivo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, contará con la transmisión vía streaming por la cuenta oficial de VBTV, tal como el aplicativa de DGO.

Argentina debutó con victoria en el Mundial de Vóley Masculino 2025. Foto: Volleyball World.

Mundial de Vóley Masculino 2025: Grupo C con Argentina y Corea del Sur

Así marcha la tabla de posiciones del grupo C del Mundial de Vóley Masculino con Argentina y Corea del Sur:

EQUIPOS PJ PUNTOS 1. Francia 1 3 2. Argentina 1 2 3. Finlandia 1 1 4. Corea del Sur 1 0

Ranking de selecciones masculinas en vóley: Top 10 de la FIVB

Así marcha el ranking de selecciones de vóley masculino. Este es el Top 10 por la FIVB: