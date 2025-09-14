Brasil vs. República Checa EN VIVO: hora y dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025

Las emociones del Mundial de Vóley Masculino 2025 continúan este lunes 15 de setiembre con el partido entre Brasil vs. República Checa, válido por la segunda fecha del grupo H del certamen desde el Mall Asia Arena de Pásay, Filipinas, a partir de las 23:00 en tierras brasileñas (21:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía DSports 2 y VBTV. Conoce todo lo relacionado a este cotejo.

Brasil (2° con 3 puntos) comenzó de gran forma su participación en el certamen, derrotando a una de las selecciones mejor rankeadas del mundo como lo es China en cuatro sets y volteando el marcador, con parciales de 19-25, 25-23, 25-22 y 25-21. Ahora, el sexteto dirigido por Bernardo Rocha buscaá demostrar por qué es el segundo mejor equipo del continente sudamericano ante otro rival de peso como los checos.

Brasil ya lleva un triunfo en el Mundial de Vóley Masculino 2025 y ahora buscará vencer a República Checa. Foto: Volleyball World

Por su parte, República Checa está disputando el torneo más importante del voleibol internacional pese a que no logró clasificar vía Campeonato Europeo, sino por su posición en el ranking de la FIVB. Aún así, desde el inicio viene demostrando sus credenciales de combinado favorito a levantar el título al vencer en su debut a Serbia en sets corridos (25-22, 25-23 y 25-20). Los comandados técnicamente por Jiri Novak intentarán mantener su buen momento venciendo a un combinado brasileño que espera dejarle las cosas difíciles.

República Checa intentará continuar con su invicto en el Mundial de Vóley Masculino 2025 ante Brasil. Foto: Volleyball World

¿A qué hora juega Brasil vs. República Checa por el Mundial de Vóley Masculino 2025?

El encuentro entre Brasil vs. República Checa por el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de la FIVB 2025 está programado para disputarse a partir de las 23:00 horas de Brasilia (21:00 hora peruana). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 20:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 21:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 22:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 22:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 23:00 horas

República Checa: 04:00 horas del 16 de setiembre

Filipinas: 10:00 horas del 16 de setiembre

¿Dónde ver Brasil vs. República Checa EN VIVO por el Mundial de Vóley Masculino 2025?

El compromiso de vóley masculino entre brasileños y checos por el Mundial de Filipinas será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports 2 en toda Sudamérica y Sportv 2 en Brasil. Asimismo, se podrá ver todas sus incidencias vía streaming por el aplicativo DGO y por la cuenta oficial de VBTV.

Tabla de posiciones grupo H del Mundial de Vóley Masculino 2025

Revisa como marcha la tabla de posiciones del grupo H del Mundial de Vóley Masculino 2025. Brasil y República Checa se juegan el primer lugar. Es preciso señalar que los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final de la competición.