Universitario anunció fichaje de figura estadounidense con miras a luchar por el título

El cuadro crema quiere ser protagonista en esta temporada de la liga peruana, por lo que anunció el fichaje de destacada figura proveniente de los Estados Unidos.

Mauricio Ubillus
Universitario concretó la incorporación de figura estadounidense para la presente temporada de liga.
Universitario de Deportes está atravesando un gran momento en el fútbol, pero quiere que eso también suceda con sus demás equipos como en el vóley. El club de Ate disputará por tercera temporada seguida la Liga Peruana, donde el objetivo es levantar el título nacional por primera vez en su historia. Por ello, las 'Pumas' han sorprendido a sus hinchas al concretar el fichaje de una figura que llega de Estados Unidos.

Lo que era un fuerte rumor hace unos días se terminó confirmando. La 'U' anunció de manera oficial el fichaje de Catherine Flood, joven atacante exterior de 23 años que llega a nuestro país proveniente del Pitt Panthers, equipo de vóley universitario de su país donde era de las más destacadas en su posición.

"Juventud y potencia para las 'Pumas'. Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años y figura de las Pitt Panthers en la NCAA, defenderá esta temporada la camiseta del más grande. ¡Vamos con garra, 'Cat'!", fue el mensaje de bienvenida del conjunto crema a su flamante fichaje en sus redes sociales.

Las primeras palabras de Catherine Flood como jugadora de Universitario

La voleibolista estadounidense ilusionó a los aficionados merengues con sus primeras palabras como jugadora del equipo dirigido por el español Francisco Hervás. En perfecto español, Flood no ocultó su alegría por pertenecer al club. Además, prometió dar todo de sí en la cancha y espera lograr los objetivos trazados a final de temporada.

"¡Hola cremas! Me llamo Cat Flood y estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura que juntos lograremos muchas cosas. Me siento lista para dejarlo todo en la cancha. Gracias por todos los buenos mensajes. Nos vemos pronto. ¡Y dale 'U'!", mencionó en un video publicado por Universitario.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

