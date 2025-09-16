Universitario anunció fichaje de figura estadounidense con miras a luchar por el título

Universitario de Deportes está atravesando un gran momento en el fútbol, pero quiere que eso también suceda con sus demás equipos como en el vóley. El club de Ate disputará por tercera temporada seguida la Liga Peruana, donde el objetivo es levantar el título nacional por primera vez en su historia. Por ello, las 'Pumas' han sorprendido a sus hinchas al concretar el fichaje de una figura que llega de Estados Unidos.

Lo que era un fuerte rumor hace unos días se terminó confirmando. La 'U' anunció de manera oficial el fichaje de Catherine Flood, joven atacante exterior de 23 años que llega a nuestro país proveniente del Pitt Panthers, equipo de vóley universitario de su país donde era de las más destacadas en su posición.

"Juventud y potencia para las 'Pumas'. Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años y figura de las Pitt Panthers en la NCAA, defenderá esta temporada la camiseta del más grande. ¡Vamos con garra, 'Cat'!", fue el mensaje de bienvenida del conjunto crema a su flamante fichaje en sus redes sociales.

La estadounidense Catherine Flood fue anunciada como el flamante refuerzo de Universitario para la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario de Deportes

Las primeras palabras de Catherine Flood como jugadora de Universitario

La voleibolista estadounidense ilusionó a los aficionados merengues con sus primeras palabras como jugadora del equipo dirigido por el español Francisco Hervás. En perfecto español, Flood no ocultó su alegría por pertenecer al club. Además, prometió dar todo de sí en la cancha y espera lograr los objetivos trazados a final de temporada.

"¡Hola cremas! Me llamo Cat Flood y estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura que juntos lograremos muchas cosas. Me siento lista para dejarlo todo en la cancha. Gracias por todos los buenos mensajes. Nos vemos pronto. ¡Y dale 'U'!", mencionó en un video publicado por Universitario.