Cristian Benavente falló de forma increíble una clara situación de gol en su debut con Cristal
¡Insólito! El volante Cristian Benavente debutó en Sporting Cristal frente a Alianza Atlético y desperdició el gol de la victoria por el Torneo Clausura.
Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentaron por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo, el cual marcó el debut de Cristian Benavente con camiseta celeste. Precisamente, el ‘Chaval’ protagonizó una impensada situación en el arco del cuadro de Sullana.
Y es que el volante peruano tuvo en su cabeza la más clara ocasión de gol de la victoria para el equipo de Paulo Autuori; sin embargo, no pudo conectar de la mejor manera y el balón se fue alto y desviado. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los aficionados en las tribunas del recinto deportivo.
Transcurría el minuto 83 y Sporting Cristal no podía encontrar el gol, pese a los constantes ataques. Hasta que en una de las tantas ocasiones que tuvo, Felipe Vizeu controló una pelota que le llegó en el área, giró y sacó el centro 'envenenado' el cual terminó chocando en el palo, lo que rebotó para que Cristian Benavente solo tenía que empujarla, pero falló.
El 'Chaval' no supo darle dirección correcta y el esférico se fue por encima del arco, lo que generó el lamento dentro del terreno de juego. El encuentro terminó 0-0 y los celestes se complican en su objetivo de conquistar el título.
Próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura
Luego de empatar sin goles con Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal tendrá un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025 cuando enfrente a Juan Pablo II College por la fecha 10, este domingo 21 de septiembre.
