Reimond Manco y su ácida crítica a Sergio Peña: "Le están quedando grande los partidos de Alianza"

El empate de Alianza Lima ante la Universidad de Chile deja la llave abierta para definir al clasificado de semifinales por la Copa Sudamericana en el partido que se jugará en Coquimbo, en donde los de Néstor Gorosito tienen que corregir errores para sacar ventaja en el campo y regresar con el pase directo a la penúltima etapa de la competencia.

Sergio Peña se encuentra entre las figuras que tienen que mejorar en el club 'blanquiazul', según señaló Reimond Manco en el programa de Youtube 'Juego Cruzado'. El ex 'Jotita' fue contundente con el volante de 29 años y aseguró que su nivel no está a la altura de lo que exige el certamen Conmebol.

"Peña está jugando a un ritmo que ya no se juega y eso no es porque no pueda llegar a un ritmo mayor, si puede, pero qué estará pasando... de repente cuando llegó llevaba un tiempo sin entrenar. Está a un ritmo que le están quedando grande los partidos, lo marcan muy rápido, la quitan y en la presión falló muchos pases ante U de Chile", manifestó el popular 'Rei'.

Y aunque resaltó que el problema de Peña no es por un tema de capacidad sino de preparación, insistió que su estilo está pasado de lo que es el presente del fútbol mundial: "Creo que tiene que empezar a trabajar eso. Técnicamente nadie duda de su capacidad pero está jugado al ritmo del Pibe Valderrama que ya hace muchos años se dejó de jugar".

Finalmente, Reimond Manco repitió las falencias que encontró en Sergio Peña durante el partido entre Alianza Lima vs U de Chile, el pasado jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Siempre va a tener pases de gol, cambio de juego y eso. Pero si tu juegas a un ritmo que incluso se feo, porque cuando él tiene el balón, para la pelota, trata de aguantar todas porque el ritmo de la copa internacional es alto y le está costando la intensidad. Y no es porque sea lento es falta de trabajo", concluyó.