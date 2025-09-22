La medida que tomará la U de Chile para impedir la presencia de hinchas de Alianza en Coquimbo

Tras el empate sin goles en el partido de ida que se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana, Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile para definir la llave de la Copa Sudamericana, este jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, en donde no habrá presencia de ningún hincha por la sanción que asumen los mapochos.

Sin embargo, en la 'U' no quieren verse sorprendidos por la presencia de hinchas del equipo 'blanquiazul' que intenten ingresar con acreditaciones de prensa. Por ello, el club tomó una medida drástica para evitar cualquier inconveniente el día del compromiso.

Aquellos periodistas extranjeros que solicitaron tener la credencial de medio de comunicación para asistir al enfrentamiento en Coquimbo fueron respondidos por la institución chilena con un mensaje en el que exigen un proceso exhaustivo para ser tomados en cuenta y aceptar su ingreso.

Es decir, se cambió el formato de acreditación y no solo se llenará el tradicional formulario, sino que el editor del medio deberá presentar y especificar la función en cobertura de aquel periodista que busca acudir al duelo 'U' de Chile vs Alianza Lima.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el partido entre la Universidad de Chile ante Alianza Lima está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. en el horario peruano, y a las 9.30 p. m. en el chileno.

¿Dónde ver transmisión de U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Alianza Lima y U. de Chile en Coquimbo será transmitido EN VIVO por DIRECTV (canales 610 y 1610 HD). Además, podrá verse GRATIS vía streaming a través de DGO —antes DirecTV GO— en dispositivos móviles, PC o Smart TV. Eso sí, en Ecuador y Colombia el partido no estará disponible por dicha señal, aunque sí se verá en el resto de países de Sudamérica, incluido Perú.