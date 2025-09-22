¿Jugará la vuelta? Figura de U de Chile se recuperó en tiempo récord y podría estar ante Alianza

Alianza Lima y U de Chile definen este jueves en Coquimbo al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en un partido de vuelta por los cuartos de final que promete ser electrizante. Ambos equipos saldrán con toda su artillería para quedar entre los cuatro mejores del continente, y a días del cotejo, los 'Azules' recibieron una gran noticia con respecto a una de sus figuras.

Cuando todo hacía indicar que se perdería este encuentro tras haber pasado por el quirófano, Lucas Di Yorio se recuperó en tiempo récord y recibió el alta médica. Es más, el delantero argentino se unió a los entrenamientos del 'Romántico Viajero' este domingo, trabajando sin inconvenientes con el resto del plantel.

Lucas Di Yorio entrenó con normalidad tras recuperarse de su lesión y podría jugar la vuelta ante Alianza Lima. Foto: AFP

Así lo informó la prensa chilena en las últimas horas. "Lucas Di Yorio ya recibió el alta médica y durante el entrenamiento de esta jornada trabajó con normalidad a la par de sus compañeros. Será decisión del entrenador si le otorga minutos frente a Alianza Lima", mencionó el medio ADN Radio en su web oficial.

Lucas Di Yorio recibió el alta médica y podría estar ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. Foto: ADN Radio Chile

¿Lucas Di Yorio jugará la vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

De acuerdo a lo que señaló el citado medio de comunicación, el futbolista de 28 años está a disposición del cuerpo técnico para ser considerado en el compromiso frente a los blanquiazules. Sin embargo, el que tomará la decisión final de utilizarlo como titular o solo darle algunos minutos será el entrenador Gustavo Álvarez.

Lucas Di Yorio se había perdido la ida ante Alianza Lima

Es preciso señalar que Di Yorio venía arrastrando una complicada lesión meniscal en la rodilla, por lo cual tomó la decisión de operarse una semana antes de la ida contra Alianza Lima, por lo que se perdió el choque que se disputó en Matute. Además, se pronosticaba que también se perdería la revancha en tierras chilenas, pero para sorpresa de todos los aficionados, ya se encuentra recuperado.

Los números de Lucas Di Yorio con U de Chile este 2025

Lucas Di Yorio se terminó perdiendo solamente dos encuentros de los cuatro que se especulaba, por lo que no ha perdido mucho terreno en la consideración del técnico de U de Chile, sobre todo porque es el segundo máximo goleador del plantel en la presente temporada con 9 tantos, solo uno por debajo de Lucas Assadi.