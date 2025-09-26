Paco Bazán dio fuerte calificativo a la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Bastante..."

Alianza Lima no pudo cumplir con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025 luego de caer 2-1 frente a la U de Chile correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del prestigioso certamen. En ese sentido, el exportero de Universitario, Francisco Bazán lanzó un tajante comentario.

Paco Bazán dio firme calificativo a la eliminación de Alianza Lima en la Sudamericana

Durante la reciente edición del programa 'El Deportivo en Otra Cancha', Paco Bazán analizó la dura derrota de los victorianos y calificó su participación en esta instancia Conmebol como "buena" tras llegar hasta esta ronda. Bajo ese contexto, señaló que para la siguiente temporada, podrán mostrar una mejor versión.

U de Chile pasó a 'semis' de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Alianza Lima/Foto: AFP

"Pensábamos que Alianza con esa jerarquía que tuvo este año de jugar mejor de visita podía haber tenido un mejor resultado. No ha ocurrido, pero voy a quedarme con el saldo positivo, casi 7 millones de dólares generó Alianza por su participación en la Libertadores, Sudamericana. Cuartos de final de la Sudamericana, bastante bien sinceramente, el próximo año con la experiencia se puede ir por más", expresó.

De la misma manera, el también presentador de televisión resaltó el nivel que viene ofreciendo el cuadro liderado por Gustavo Álvarez durante la Copa Sudamericana 2025, y aseguró que son una escuadra con bastante experiencia, además de que cuenta con referentes de la selección chilena como Charles Aránguiz.

"Lamento la cara de Barcos, lamento la imprecisión. No es un equipo fácil, yo lo dije, Alianza Lima iba a enfrentar al mejor equipo en Sudamérica de los que enfrentó, mejor que Gremio, no en nombre, historia pero sí en la actualidad. Es un equipo rápido, violento", agregó el exguardameta de Universitario.

U de Chile enfrentará a Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Es preciso recordar que tras eliminar a Alianza Lima, ahora la U de Chile tendrá que verse las caras contra Lanús de Argentina en duelos de ida y vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los 'Azules' buscan hacer historia a nivel internacional.