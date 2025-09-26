Silvio Valencia y 'Chevaristo' se fueron a los golpes tras protagonizar fuerte discusión en vivo

Alianza Lima cayó 2-1 ante U de Chile en Coquimbo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La derrota no solo generó críticas al rendimiento blanquiazul, sino también un hecho insólito en vivo: los periodistas Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ protagonizaron una acalorada discusión sobre el rendimiento de los blanquiazules que terminó a los golpes frente a las cámaras.

Esto sucedió durante la última emisión del programa 'Mira quién habla', del canal de YouTube 'Erick y Gonzalo', donde debatieron sobre el planteamiento táctico que presentó el DT Néstor Gorosito ante la U de Chile. Para Silvio Valencia fue un grave error y no dudó en criticarlo.

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se fueron a los golpes

Ante ello, ‘Chevaristo’ reconoció que fue un error, pero como los que cometen todas las personas. Sin embargo, el popular ‘Sensei’ Valencia reaccionó acusándolo de defender a Gorosito, lo que llevó a que ‘Chevaristo’ le recordara los fallos en sus primicias.

"Él no se equivoca nunca, Gorosito es el único que se equivoca. Bobo, eres un bobo", expresó. Esto generó el fastidio de Valencia, quien replicó: "Cómprate ropa, ni ropa tienes. Tú eres puneño, no le mientas al país".

Luego, el cruce de palabras subió de tono hasta que ‘Chevaristo’ pidió a la producción cortar la transmisión en el momento en que se levantara, pues aseguró que iba a golpear a su compañero de panel. Ante esto, Valencia lo increpó por amenazarlo: "¿Qué vienes a amenazarme?, ¿a quién quieres amenazar?", respondió.

Video: Erick y Gonzalo

Acto seguido, ‘Chevaristo’ se levantó de su asiento, amagó con salir del set y luego regresó para propinarle un puñetazo a Silvio Valencia, lo que provocó que cayera de su silla mientras sus compañeros de panel intentaban separarlos.

Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' forzó el cierre del programa

Esta fuerte discusión entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' conllevó a que la producción del programa tuviera que apagar los micrófonos y colocar la imagen de uno de sus patrocinadores para evitar que los espectadores puedan seguir visualizando la pelea.