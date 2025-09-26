- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se fueron a los golpes tras protagonizar fuerte discusión en vivo
Los periodistas Silvio Valencia y 'Chevaristo' tuvieron un fuerte encontronazo en vivo tras la eliminación de Alianza Lima que terminó con un puñetazo al popular 'Sensei'. ¿Qué sucedió?
Alianza Lima cayó 2-1 ante U de Chile en Coquimbo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La derrota no solo generó críticas al rendimiento blanquiazul, sino también un hecho insólito en vivo: los periodistas Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ protagonizaron una acalorada discusión sobre el rendimiento de los blanquiazules que terminó a los golpes frente a las cámaras.
PUEDES VER: Néstor Gorosito reveló por qué Aquino y Quevedo no fueron titulares ante U de Chile: "Son..."
Esto sucedió durante la última emisión del programa 'Mira quién habla', del canal de YouTube 'Erick y Gonzalo', donde debatieron sobre el planteamiento táctico que presentó el DT Néstor Gorosito ante la U de Chile. Para Silvio Valencia fue un grave error y no dudó en criticarlo.
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se fueron a los golpes
Ante ello, ‘Chevaristo’ reconoció que fue un error, pero como los que cometen todas las personas. Sin embargo, el popular ‘Sensei’ Valencia reaccionó acusándolo de defender a Gorosito, lo que llevó a que ‘Chevaristo’ le recordara los fallos en sus primicias.
"Él no se equivoca nunca, Gorosito es el único que se equivoca. Bobo, eres un bobo", expresó. Esto generó el fastidio de Valencia, quien replicó: "Cómprate ropa, ni ropa tienes. Tú eres puneño, no le mientas al país".
Luego, el cruce de palabras subió de tono hasta que ‘Chevaristo’ pidió a la producción cortar la transmisión en el momento en que se levantara, pues aseguró que iba a golpear a su compañero de panel. Ante esto, Valencia lo increpó por amenazarlo: "¿Qué vienes a amenazarme?, ¿a quién quieres amenazar?", respondió.
Video: Erick y Gonzalo
Acto seguido, ‘Chevaristo’ se levantó de su asiento, amagó con salir del set y luego regresó para propinarle un puñetazo a Silvio Valencia, lo que provocó que cayera de su silla mientras sus compañeros de panel intentaban separarlos.
Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' forzó el cierre del programa
Esta fuerte discusión entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' conllevó a que la producción del programa tuviera que apagar los micrófonos y colocar la imagen de uno de sus patrocinadores para evitar que los espectadores puedan seguir visualizando la pelea.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50