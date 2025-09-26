Hernán Barcos sorprendió con emotivo mensaje tras eliminación de Sudamericana: "La grandeza..."

Alianza Lima le puso fin a su aventura internacional en la Copa Sudamericana. Los blanquiazules no lograron su mejor rendimiento en Coquimbo y terminaron cayendo por 2-1 ante la U de Chile. Esta eliminación ha dejado sumamente afectados a los hinchas, que esperaban lograr su primera estrella internacional, por lo que Hernán Barcos no tardó en pronunciarse.

La emotiva publicación de Hernán Barcos

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Hernán Barcos rompió el silencio tras la dolorosa eliminación y expresó su pesar por no haber logrado la hazaña, señalando que es un momento muy complicado para el plantel. No obstante, también valoró el gran rendimiento que mostraron los 'íntimos' en cada uno de sus partidos internacionales.

Asimismo, el 'Pirata' agradeció el apoyo de los hinchas y les pidió que continúen respaldando al equipo hasta el final de la temporada, ya que ahora deberán enfocarse en el torneo nacional, tal como corresponde por la historia de Alianza Lima.

La publicación de Hernán Barcos tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

"Es un momento duro para nosotros, hora de reflexionar y pensar en todo lo que viene. Orgulloso de este grupo por la entrega que tuvimos y por el apoyo incondicional de nuestra gente siempre. Juntos vamos a dar pelea hasta el final. La grandeza de Alianza se ve en estos momentos. ¡Arriba Alianza toda la vida!", escribió en sus redes.

Hernán Barcos quedó afectado tras la eliminación de Alianza Lima

El referente blanquiazul fue enfocado por la transmisión tras el pitazo final y se le vio con el rostro desencajado y desolado, luego de la derrota que sepultó las ilusiones de los 'íntimos' de hacer historia en la Copa Sudamericana. Barcos fue titular en el partido y generó peligro en el arco chileno, pero no logró concretar sus oportunidades.

Hernán Barcos quedó afectado por la eliminación de Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá volver lo más pronto posible a los entrenamiento y enfocarse en poder superar a Cienciano este domingo 28 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los blanquiazules tienen que sumar los tres puntos para poder seguir en la pelea por el título.