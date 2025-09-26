¡Atención! CONAR modificó la terna y designó a polémico árbitro para el Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la U de Chile, pero ahora deberá enfocarse en recuperar terreno en el Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de ese panorama, la CONAR sorprendió al anunciar una modificación en la designación del árbitro principal para el duelo frente a Cienciano por la fecha 11.

CONAR cambió al árbitro para el Alianza Lima vs Cienciano

Mediante un comunicado en su sitio web, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informó que el árbitro Kevin Ortega, designado en un inicio para dirigir el cotejo de los blanquiazules, no será finalmente el juez de este partido.

Esto se debe a que Ortega fue convocado para arbitrar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. En ese sentido, la CONAR anunció que su reemplazo será el árbitro Jhonathan Zamora.

Jhonathan Zamora será el árbitro para el Alianza Lima vs Cienciano. Foto: CONAR

Junto a él estarán Coty Carrera como primer asistente y Gustavo Sucari como segundo asistente. El cuarto árbitro será José Condori. Por su parte, en el VAR estará David Huamán como encargado e Ítalo Gonzales como asistente.

Jhonathan Zamora fue sancionado en la Liga 1

Jonathan Zamora fue protagonista de un polémico episodio en la Liga 1 2025, donde fue duramente criticado tras impartir justicia en el Sport Boys vs Ayacucho FC por el Torneo Apertura. En aquella ocasión, Zamora validó un gol con una mano previa y expulsó al técnico de los rosados.

Por ello, el cuadro chalaco exigió una sanción contra el juez, y la CONAR decidió no programarlo durante algunas fechas de la Liga 1. Ahora, su actuación en este partido de Alianza Lima estará bajo la lupa.