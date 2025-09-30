Raúl Ruidíaz dejó fuerte comentario sobre victoria de la 'U': "Si ganaron fue porque..."

Uno de los jugadores más importantes de Atlético Grau es Raúl Ruidíaz, quien hace poco vivió un momento polémico con Universitario de Deportes y el cuadro merengue decidió quitar su imagen del museo que tiene en Campo Mar. Ahora, lejos de la controversia, el delantero peruano sorprendió al opinar sobre lo que fue el último triunfo de la 'U' en casa por la mínima diferencia. ¿Qué dijo?

Como muchos saben, 'La Pulga' se encuentra en Lima para el compromiso ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025. Por ello, al referirse a la escuadra blanquiazul no pudo evitar recordar su eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, donde jugó la década pasada, y mencionó que aún mantiene contacto con algunos jugadores del club.

"Venimos bien, queremos seguir manteniendo esa racha. Tengo dos amigos en la U de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Si ganaron es porque fueron mejores que el rival (Alianza Lima)", indicó Raúl Ruidíaz, respecto a la victoria del 'Romántico' viajero sobre los íntimos en Coquimbo la semana pasada. Es decir, no habló sobre el triunfo de Universitario de Deportes por si algún hincha tenía esa duda.

Raúl Ruidíaz habló sobre Alianza Lima

El delantero nacional también fue consultado por la prensa respecto al partido con Alianza Lima por la Liga 1, sobre todo porque hace mucho tiempo que no le toca visitar al cuadro blanquiazul en su casa. "Después de años que regreso (a Matute). El equipo viene bien, en cuatro partidos tenemos 10 puntos, entonces muy bien. Queremos seguir manteniendo esa racha, y aparte que necesitamos tres puntos. Vi que Huancayo ganó, entonces va a ser un partido muy importante", agregó el artillero.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre Universitario?

Si bien no mencionó el triunfo sobre Cusco FC, a Raúl Ruidíaz si le preguntaron sobre Universitario y la polémica ocasionada a raíz de un video en el que supuestamente se burló de la derrota 4-0 ante Palmieras por la Copa Libertadores. "Estoy muy cansado la verdad (sobre el tema 'U'). Yo soy jugador de Grau, solo me enfoco en mi club, y lo único que quiero es ganar mañana y darles una alegría", sentenció.