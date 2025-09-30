0
'Puma' Carranza y Waldir Sáenz se pelearon: el árbitro quiso separarlos y terminó en el suelo

Los conocidos 'Puma' Carranza y Waldir Sáenz, ex Universitario y Alianza Lima, se enfrentaron en el 'Clásico de Leyendas' y protagonizaron un tenso momento.

Francisco Esteves
Los ex Universitario y Alianza Lima se enfrentaron.
Los ex Universitario y Alianza Lima se enfrentaron. | Foto: Composición de Líbero.
¡Fuerte choque! Dos de los ídolos máximos que tienen tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes son Waldir Sáenz y José Luis Carranza respectivamente. Ahora, ya retirados del fútbol profesional, ambos se enfrentaron en un duelo amistoso denominado el 'Clásico de las Leyendas' y donde habían varios exjugadores de ambos combinados. Sin embargo, el encuentro vivió un tenso momento cuando los dos referentes se cruzaron disputando un balón.

Como lees, ambas leyendas del fútbol peruano protagonizaron un fuerte momento luego de que el 'Puma' se lanzara con todo contra 'Wally' para arrebatarle el esférico. El campeón con la 'U' se barrió para hacerse con el balón antes de que el aliancista sacara su remate, pero tal fue el impacto que casi terminan yéndose a las manos, por lo que el árbitro del encuentro tuvo que separarlos de inmediato.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el juez se resbaló y luego José Luis Carranza terminó empujándolo, por lo que cayó al césped, aunque sin mayores inconvenientes. Luego de ello Waldir Sáenz se puso de pie y el 'Clásico de Leyendas' siguió su curso, pero el impresionante momento entre los ex Alianza Lima y Universitario de Deportes quedó en las redes sociales para el recuerdo.

¿Quién ganó el 'Clásico de Leyendas'?

El partido entre los ídolos de Alianza Lima y Universitario de Deportes terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario, por lo que tuvo que definirse desde los penales, donde la 'U' se llevó el triunfo, generando así alegría en todos sus hinchas debido a que, pese a ser amistoso y de jugadores retirados, un clásico siempre es motivo para alegrarse.

¿En qué año se retiraron Waldir Sáenz y el 'Puma' Carranza?

Waldir Sáenz se retiró en el 2013 cuando se encontraba jugando para Walter Ormeño y su último paso por Alianza Lima fue en el 2008, mientras que José Luis Carranza se retiró en el 2004 jugando para Universitario, el único club en el que estuvo a lo largo de su carrera como futbolista profesional.

