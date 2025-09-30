- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Alianza Lima impacta con fotografía desde Argentina previo a partido internacional
Alianza Lima sorprendió con una imagen desde Argentina, país donde dentro de poco jugará un nuevo partido con el sueño de ser campeón internacional.
¡Sorpresa! Alianza Lima se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y compartió una emocionante foto desde la ciudad extranjera previo a su importante partido internacional, en el cual tendrá una nueva oportunidad de seguir con el sueño de salir campeón internacional esta temporada. La escuadra de Matute jugará esta semana con el objetivo de seguir avanzando de ronda.
PUEDES VER: Pedro García disparó contra Alianza: "Zambrano es el síntoma de la enfermedad pero no es la única"
Tras haber perdido con la Universidad de Chile en Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025, todos los hinchas de La Victoria se quedaron con el alma destrozada debido a que tenían la ilusión de levantar el título continental. Sin embargo, ahora a nivel institucional tendrán la chance de conseguir su primera estrella Conmebol, pero no será para el plantel comandado por el entrenador Néstor Gorosito, sino para las que están bajo las órdenes del chileno José Letelier.
Y es que dentro de poco comenzará la Copa Libertadores Femenina, misma que se llevará a cabo en Argentina hasta el 18 de octubre. En este certamen Alianza Lima buscará llegar lo más lejos posible y para ello tiene que quedar entre los dos primeros puestos del Grupo B, el cual comparte con Boca Juniors, ADIFFEM y Ferroviária. Las blanquiazules debutan este jueves 2 ante el 'Xeneize' en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
La foto de Alianza Lima en Buenos Aires, Argentina.
El cuadro de José Letelier buscará superar lo obtenido el año pasado, cuando llegó hasta los cuartos de final del certamen internacional más importante de la Conmebol. En la anterior Copa Libertadores quedaron segundas de zona tras haber derrotado a Santiago Morning de Chile y Guaraní de Paraguay, pero en la siguiente instancia cayeron 2-0 ante Independiente Santa Fe de Colombia.
Alianza Lima en la Liga Femenina 2025
De momento, Alianza Lima ha obtenido la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura y si se hace con el título saldrá automáticamente bicampeón de la Liga Femenina 2025, ya que en la primera parte del año obtuvo el Torneo Apertura gracias a una victoria 2-0 en el marcador global sobre Universitario de Deportes. Es decir, las íntimas están luchando en ambos fuertes actualmente, aunque el campeonato nacional se encuentra detenido para que puedan desempeñarse correctamente en el extranjero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50