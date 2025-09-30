Alianza Lima impacta con fotografía desde Argentina previo a partido internacional

¡Sorpresa! Alianza Lima se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y compartió una emocionante foto desde la ciudad extranjera previo a su importante partido internacional, en el cual tendrá una nueva oportunidad de seguir con el sueño de salir campeón internacional esta temporada. La escuadra de Matute jugará esta semana con el objetivo de seguir avanzando de ronda.

Tras haber perdido con la Universidad de Chile en Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025, todos los hinchas de La Victoria se quedaron con el alma destrozada debido a que tenían la ilusión de levantar el título continental. Sin embargo, ahora a nivel institucional tendrán la chance de conseguir su primera estrella Conmebol, pero no será para el plantel comandado por el entrenador Néstor Gorosito, sino para las que están bajo las órdenes del chileno José Letelier.

Y es que dentro de poco comenzará la Copa Libertadores Femenina, misma que se llevará a cabo en Argentina hasta el 18 de octubre. En este certamen Alianza Lima buscará llegar lo más lejos posible y para ello tiene que quedar entre los dos primeros puestos del Grupo B, el cual comparte con Boca Juniors, ADIFFEM y Ferroviária. Las blanquiazules debutan este jueves 2 ante el 'Xeneize' en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

La foto de Alianza Lima en Buenos Aires, Argentina.

El cuadro de José Letelier buscará superar lo obtenido el año pasado, cuando llegó hasta los cuartos de final del certamen internacional más importante de la Conmebol. En la anterior Copa Libertadores quedaron segundas de zona tras haber derrotado a Santiago Morning de Chile y Guaraní de Paraguay, pero en la siguiente instancia cayeron 2-0 ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Alianza Lima en la Liga Femenina 2025

De momento, Alianza Lima ha obtenido la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura y si se hace con el título saldrá automáticamente bicampeón de la Liga Femenina 2025, ya que en la primera parte del año obtuvo el Torneo Apertura gracias a una victoria 2-0 en el marcador global sobre Universitario de Deportes. Es decir, las íntimas están luchando en ambos fuertes actualmente, aunque el campeonato nacional se encuentra detenido para que puedan desempeñarse correctamente en el extranjero.