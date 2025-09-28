0
Racing vs Independiente por el Clausura Argentino
LDU vs Palmeiras por semifinal de Copa Libertadores 2025: fecha, día, hora y canal

Liga de Quito enfrentar a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Cotejos de ida y vuelta que Conmebol confirmó sus fechas y horarios.

Diego Medina
LDU enfrenta a Palmeiras por la semifinal de Copa Libertadores.
LDU enfrenta a Palmeiras por la semifinal de Copa Libertadores. | Foto: Todo por LDU
Momento de un cruce de alto nivel entre LDU de Quito vs Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras han batallado llave tras llave y ahora están entre los 4 mejores de Sudamérica. Sin embargo, la competencia se mantiene y solo uno de ellos podrá clasificar a la gran final del campeonato que se jugará en Lima, Perú.

Palmeiras derrotó 3-1 a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: Palmeiras venció a River Plate y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

¿Cuándo juega LDU vs Palmeiras?

Los partidos de ida y vuelta entre LDU vs Palmeiras se juegan el jueves 23 y 30 de octubre del presente año. El primer choque será en Quito, mientras que el cierre del compromiso será en Sao Paulo para el gusto de los aficionados.

Horario confirmado de LDU vs Palmeiras

La Conmebol indicó que el horario para los partidos de ida y vuelta entre LDU y Palmeiras serán a las 19:30 horas de Perú y Ecuador (21:30 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer las horas de los diferentes países del mundo:

  • México: 18:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 20:30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21:30 horas
LDU vs Palmeiras

Liga de Quito enfrenta a Palmeiras por la semifinal de Copa Libertadores.

¿En qué canal ver partido de LDU vs Palmeiras por semifinal de Copa Libertadores?

La transmisión del partido de Copa Libertadores entre LDU vs Palmeiras se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, se podrá sintonizar vía streming mediante las plataformas de Disney Plus y DGO.

