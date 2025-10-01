Alan Cantero da duro mensaje pese a la victoria de Alianza Lima sobre Grau: "Un poco..."

¡Sorpresa! Alianza Lima logró volver al triunfo tras pasar dos semanas complicada tanto a nivel nacional como internacional y derrotó 2-1 a Atlético Grau con goles de Alan Cantero y Josué Estrada. Precisamente el delantero argentino decidió pronunciarse con fuertes declaraciones luego de la victoria en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz estuvo en Matute tras marcar distancia con Universitario

El atacante marcó el empate transitorio en los primeros minutos del segundo tiempo, por lo que fue una de las figuras del compromiso. Una vez culminado el duelo, las cámaras de L1 MAX se le acercaron al atacante extranjero para preguntarle por cómo se siente el plantel actualmente, sobre todo por el rendimiento mostrado tras haber quedado fuera de la Copa Sudamericana 2025.

"Quedar eliminados nos había tocado un poco y hoy hicimos todo para el triunfo", precisó Alan Cantero, dejando claro que haber perdido ante la Universidad de Chile en Coquimbo sin duda afectó al equipo, que luego cayó con Cienciano en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Alan Cantero termina contrato con Alianza Lima

Resulta que el delantero argentino llegó esta campaña a Alianza Lima y firmó únicamente por un año, es decir que su contrato acaba a fines del 2025. Si bien ha sido uno de los principales futbolistas del club gracias a que aparecía cuando las cosas andaban mal en el campo, existe un motivo por el cual su renovación no es segura y en La Victoria definirán eso a final de temporada.

Como sabemos, Alan Cantero ocupa una plaza de extranjero y eso significa quitarle la posibilidad a los íntimos de traer otro fichaje foráneo, sobre todo porque todavía no puede nacionalizarse. Por ello, teniendo en cuenta que Guillermo Viscarra tiene contrato hasta el 2026 y que Eryc Castillo renovó hasta el 2027, no se sabe si el albiceleste seguirá o no en Matute.