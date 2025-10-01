¡Atención, Alianza Lima! Conmebol abrió expediente contra la U de Chile por partido en Coquimbo

La participación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana sigue siendo observada por la Conmebol, pues luego de ser sancionada económicamente por los disturbios entre hinchas en el partido ante Independiente y estar al borde de la eliminación, vuelve la preocupación por hechos que se detectaron en el duelo frente a Alianza Lima en Coquimbo, en donde estuvo prohibida la presencia de hinchas. ¿Qué pasó?

Si el castigo por el escándalo en Avellaneda no fue suficiente, se conoció que la Confederación Sudamericana de Fútbol abrió un expediente disciplinario contra el club universitario debido a que encontró serias faltas en la vuelta por los cuartos de final de la Sudamericana.

De acuerdo con el documento de la Conmebol, la U de Chile incumplió con el Artículo 5.1.11.6 numeral 2 del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025, el cual especifica que hay una sanción mínima de 20.000 dólares para el club y 15.000 para el entrenador si hay retraso en la reanudación del partido.

U de Chile venció a Alianza en la vuelta de los cuartos.

Pero la falta no solo habría sucedido en el entretiempo del compromiso ante Alianza Lima, pues de acuerdo con el expediente también hubo demoras en el protocolo de inicio, lo cual establece otra sanción económica, considerada una infracción grave por incumplir con el reglamento de Conmebol.

Sin embargo, la presencia del equipo de Gustavo Álvarez en las semifinales del certamen continental se mantiene firme y buscará su pase a la final frente a Lanús, en duelos de ida y vuelta este 23 y 30 de octubre.