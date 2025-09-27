Fernando Gaibor rompió su silencio tras eliminación de Alianza y dejó duro mensaje: "Esto..."

Alianza Lima no pudo ante la U de Chile y perdió 2-1 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, despidiéndose así del torneo Conmebol. Días después de este duro resultado, Fernando Gaibor conversó con los medios de comunicación previo a su partido ante Cienciano por la Liga 1.

El futbolista ecuatoriano se pronunció sobre lo que fue esta eliminación cuando estaban cerca de llegar al objetivo, y llamó a la calma. Y es que buscan darle vuelta a la página y se enfocan en retomar el camino del Torneo Clausura buscando ganarlo para tentar la posibilidad de luchar por el título nacional.

¿Qué dijo Fernando Gaibor tras la eliminación de Alianza Lima?

“Debemos ir partido a partido para meternos de lleno en la pelea, lo de la Copa ya quedó atrás. Estamos dolidos, sí, pero esto continúa. Tenemos que darle vuelta a la página y enfocarnos en lo que viene, empezando por Cienciano”, dijo.

Cabe señalar que Fernando Gaibor es una de las piezas fundamentales del equipo de Néstor Gorosito, demostrando toda su capacidad a nivel internacional y en plano local donde deberán centrar todas sus energías y no quedarse con las manos vacías.