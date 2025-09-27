Alejandro Hohberg dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al duelo con Cienciano: "Es un..."

Este domingo, Cienciano del Cusco recibirá a Alianza Lima por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A propósito de este encuentro, el volante Alejandro Hohberg brindó sus expectativas sobre volver a enfrentar a los blanquiazules esta temporada. ¿Qué dijo?

PUEDES VER: Pedro Aquino rompió su silencio con contundente mensaje tras ser expuesto por Gorosito en Alianza

Alejandro Hohberg dio firme calificativo a Alianza Lima

En una reciente entrevista con el programa 'L1 Radio', el ex Universitario de Deportes calificó a su próximo rival como un "equipo importante". Además, indicó que será un partido crucial para el 'Papá' en su objetivo de querer clasificar a una instancia internacional para el próximo año, o distanciarse de sus rivales directos.

Alejandro Hohberg es nuevo fichaje de Cienciano para el Torneo Clausura 2025

"Es un partido lindo porque es contra un equipo importante, seguramente el estadio se va a presentar lindo. Obviamente es un duelo lindo de jugar y va a se bisagra para ver si realmente podemos pelear los lugares que pretendemos o vamos a quedar un poco alejados de eso", sostuvo el 'Enano'.

Por otro lado, consultado sobre el estilo de juego que tendrá el elenco grone, el extremo izquierdo respondió que no tendría por qué ser diferente, sin embargo, el conjunto de Carlos Desio apunta a quedarse con un triunfo.

"Yo creo que Alianza no va a cambiar mucho su forma de jugar, obviamente al ser visitante y en altura nosotros seremos un poco más protagonistas. Pero al quedar fuera de la Copa Sudamericana, creo que Alianza se juega mucho en este partido. Ojalá que sea un partido abierto porque los dos estamos necesitados de una victoria", agregó Hohberg.

¿Qué dijo Alejandro Hohberg sobre la participación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana y Libertadores?

Por último, Alejandro Hohberg no pasó por alto la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025, y aprovechó para resaltar la campaña que tuvo el cuadro de Néstor Gorosito, señalando que desde el balance ha sido totalmente favorable.

"La verdad que me parece que Alianza Lima hizo una Copa muy correcta. A los equipos peruanos creo que les está yendo un poco mejor, estamos siendo un poco más competitivos, se les está haciendo fuerte la localía, algo que costaba antes. Y en líneas generales, creo que ha sido positiva la participación de Alianza", finalizó el '13' de Cienciano.