Aviso importante para estas personas en EE. UU.: El Departamento de Seguridad Nacional del país americano informó recientemente sobre la actualización de un cambio que agilizará el trámite de visas temporales para los trabajadores agrícolas, permitiendo así que los empleadores presenten su solicitud sin necesidad de esperar que finalice la revisión laboral del Departamento de Trabajo. AQUÍ todos los detalles.

Frente a redadas, revelan plan para agilizar el trámite de visas para este grupo de trabajadores

Según información de CNN y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esta disposición que entrará en vigencia desde mañana, 2 de octubre, hará posible que los empleadores agrícolas ganen mucho más tiempo en el papeleo. La agencia señaló también que no se aprobará ningún pedido hasta que las autoridades laborales confirmen que estas contrataciones no "afecten negativamente" los salarios y condiciones de los trabajadores estadounidenses.

Cabe resaltar que el programa H-2A hace posible que los empleadores anticipen casos de escases de trabajadores nacionales, puedan llegar a contratar a empleados extranjeros en la nación de Trump para llevar a cabo las labores agrícolas de manera temporal.

"Este cambio permite al USCIS apoyar a los agricultores estadounidenses en su importante labor para nuestra nación, al tiempo que garantiza que contraten mano de obra extranjera cuidadosamente seleccionada y evaluada", expresó Matthew Tragesser, vocero de la agencia a CNN.

"Cuando los migrantes eligen vías legales para trabajar en Estados Unidos, esto beneficia a las empresas estadounidenses, a la confianza del público en el estado de derecho y a los propios trabajadores extranjeros", acotó.

¿Qué deben tomar en cuenta los trabajadores inmigrantes y los empleadores en EE. UU.?

Por otro lado, es importante conocer que, en el trámite agilizado, los empleadores tendrán la oportunidad de poder presentar por única vez y de forma digital un nuevo formulario, el I-129H2A, el cual se considera a la hora de realizar solicitudes con trabajadores no identificados por nombre y sin ningún representante legal.

No obstante, si se desea hacer el trámite por papel, tendrán que tomar en cuenta el formulario tradicional I-129 y esperar la pronta aprobación del Departamento de Trabajo de la nación americana.