Dónde ver Bolivia vs. Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol 2026

Por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol 2026, se enfrentan en el Estadio Municipal de El Alto las selecciones de Bolivia vs. Brasil este martes 9 de septiembre y desde las 18.30 horas de Perú (19.30 de Bolivia). A continuación te brindamos cuál será el canal de transmisión para que puedas disfrutar de este apasionante encuentro que podría definir el repechaje para la Copa del Mundo.

¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Brasil?

El partido entre las selecciones de Bolivia vs. Brasil será transmitido en vivo mediante la señal de Tigo Sports para todo el territorio altiplánico. Sin embargo, en caso pertenezcas a otro país, te brindamos la lista completa de canales que pasarán el encuentro por las Eliminatorias 2026:

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Disney Plus

Colombia: Caracol y RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz (PPV)

Perú: GOLPERU (canales 14 y 714 HD de Movistar TV)

Uruguay; AUF TV y DSports

Venezuela: Televen, Venevisión, Tves

¿Cómo ver Bolivia vs. Brasil EN VIVO vía streaming?

Para ver el partido entre Bolivia y Brasil totalmente online por las Eliminatorias al Mundial 2026, únicamente necesitas tener una suscripción activa a Tigo Sports y conectarse a su plataforma de streaming mediante la aplicación. En Perú, podrás ver el encuentro decisivo a través de Movistar Play.

¿Cómo llegan Bolivia y Brasil?

La selección de Bolivia marcha mal en la octava casilla de las Eliminatorias 2026 con 17 unidades y únicamente ha conseguido un triunfo en sus últimos cinco partidos, por lo que su presente no es el mejor. Sin embargo, todavía tiene posibilidades de alcanzar el repechaje si derrota a Brasil y Venezuela no le gana a Colombia. La fecha pasada la Verde cayó 3-0 en su visita a Colombia.

Venezuela y Bolivia se pelean el repechaje.

Por su parte, Brasil se encuentra ya clasificada y mejorando bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, por lo que buscará cerrar de la mejor manera el proceso clasificatorio. En la jornada 17 tuvieron una cómoda victoria por 3-0 ante Chile y llegan con el ánimo a tope en la segunda casilla de la tabla de posiciones.