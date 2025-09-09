0

¡Oficial! Partido de Eliminatorias Sudamericanas 2026 se verá GRATIS por Youtube

Confirmado que partido de la jornada 18 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 se verá GRATIS por internet vía Youtube. Conoce todos los detalles.

Diego Medina
Confirmado el partido de Eliminatorias 2026 que se verá GRATIS por Youtube.
Confirmado el partido de Eliminatorias 2026 que se verá GRATIS por Youtube. | Foto: Conmebol
Momento de ver un partido de alto nivel de las Eliminatorias 2026 totalmente GRATIS mediante la plataforma de Youtube. Nos referimos al encuentro que protagonizarán Bolivia vs Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, en el que 'La Verde' tiene la firme convicción de superar a la 'Canarinha' para anhelar su clasificación al repechaje mundialista.

Bolivia vs Brasil se transmitirá GRATIS por Youtube

Se conoció que el canal de Youtube de Movistar Deportes transmitirá en vivo por internet los 90 minutos del partido entre Bolivia vs Brasil. De esta manera, hay una nueva alternativa para vivir este compromiso internacional, el cual podría quedar en la historia al saber que los altiplánicos podrían dar el golpe ante el conjunto que lidera Carlo Ancelotti.

Canales de transmisión para ver Bolivia vs Brasil

Fuera de que se transmitirá el partido en Youtube, te damos a conocer la lista de canales oficiales que tendrán a cargo la señal en vivo del choque entre Bolivia vs Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026:

  • Argentina: TyC Sports Play
  • Bolivia: TiGO Sports, Tuves
  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV, Globo
  • Chile: Mega
  • Colombia: ditu, Deportes RCN
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Perú: Latina, Youtube Movistar Deportes
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Bolivia podría clasificar al repechaje del Mundial 2026

La selección boliviana está a un triunfo de lograr su clasificación al repechaje del Mundial 2026. Sin embargo, no depende de sí mismo para conseguir este objetivo, ya que debe aguardar un tropiezo de Venezuela en casa ante Colombia y así tener altas probabilidad de tener uno de los últimos cupos a la Copa del Mundo de la FIFA.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

