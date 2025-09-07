0

Canal confirmado para ver Bolivia vs Brasil por Eliminatorias Conmebol 2026

Conoce dónde ver el partido de Bolivia vs Brasil por la fecha final de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde El Alto.

Diego Medina
Bolivia enfrenta a Brasil por las Eliminatorias 2026.
Bolivia enfrenta a Brasil por las Eliminatorias 2026. | Foto: Conmebol
Momento de ver un partidazo en el Estadio Municipal de El Alto entre Bolivia vs Brasil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ambas escuadras tienen una cita este martes 9 de septiembre, en el que 'La Verde' tiene la gran oportunidad de sacar provecho de su altura y soñar con el pase al repechaje mundialista.

¿Dónde ver Bolivia vs Brasil?

El partido de Eliminatorias entre Bolivia vs Brasil se transmitirá por la señal en vivo de Latina (Canal 2) de Movistar TV. Este canal es en señal abierta para todo el territorio peruano, por lo que no hay excusa para perderse este encuentro que podría definir a un clasificado al repechaje mundialista.

Bolivia vs Brasil EN VIVO GRATIS por Youtube

Se confirma que el partido de Bolivia vs Brasil se podrá ver EN VIVO GRATIS por la plataforma de Youtube, específicamente el de Movistar Deportes. Gran oportunidad para los millones de aficionados que tendrán más alternativas para no perderse de este encuentro.

Canales de transmisión Bolivia vs Brasil

Estos son los canales de transmisión que pasarán el partido de Bolivia vs Brasil a jugarse en el Estadio Municipal de El Alto:

  • Argentina: TyC Sports Play
  • Bolivia: TiGO Sports, Tuves
  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV, Globo
  • Chile: Mega
  • Colombia: ditu, Deportes RCN
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Perú: Latina, Youtube Movistar Deportes
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Diego Medina
