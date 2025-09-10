Franco Navarro y su fuerte comentario sobre la personalidad de Gorosito: "Esas cosas que hay..."

Tras la pausa por las Eliminatorias 2026, donde la selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay y quedó fuera del Mundial, ahora Alianza Lima se prepara para el reinicio del Torneo Clausura y también para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese sentido, Franco Navarro sorprendió refiriéndose a la continuidad de Néstor Gorosito y aprovechó para referirse a la personalidad que maneja el estratega argentino.

En diálogo con RPP, el director deportivo del cuadro blanquiazul fue consultado sobre el futuro del entrenador extranjero y no dudó en revelar que continuará en La Victoria, aunque no dijo por cuánto tiempo más. Recordemos que llegó a inicios de campaña a Matute y su contrato dura hasta diciembre del presente 2025, es decir firmó por solo una temporada.

"'Pipo' va a seguir en Alianza Lima. Está feliz en el club, las cosas están bien encaminadas para eso. Con la personalidad que tiene ha logrado ese manejo que necesitaba el club. Además de los resultados que hablan por sí solo. Esas cosas hay que valorarlas", indicó Franco Navarro sobre Néstor Gorosito, quien se ha ganado el cariño de los hinchas por su rendimiento en la Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito tiene una gran relación con el plantel.

Franco Navarro molesto por Diego Haro

El director deportivo de Alianza Lima se mostró sumamente incómodo luego de que la CONAR le asignara a Diego Haro como el árbitro principal del partido contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, este sábado 13 de septiembre por la fecha número 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

"Hace un mes mandamos una carta con argumentos pidiendo que Diego Haro no nos arbitre, pero igual lo programan ante Garcilaso. La soberbia de Víctor Hugo Carrillo nos molesta. Tendría que analizar lo que viene haciendo", sentenció Franco Navarro en diálogo con el ya mencionado medio de comunicación.