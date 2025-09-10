Franco Navarro dio rotunda opinión sobre Luis Ramos tras críticas en la selección: "No ha sido..."

La selección peruana se despidió de las Eliminatorias 2026 con una derrota por 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Uno de los delanteros que viene siendo cuestionado durante este proceso clasificatorio es Luis Ramos, por lo que el actual director deportivo de la institución victoriana, Franco Navarro lanzó una potente opinión.

Franco Navarro dio firme opinión sobre Luis Ramos con la selección peruana

A través de una reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el 'Pepón', decidió defender de las críticas al atacante de los 'Diablos Rojos', asimismo señalar que, el joven futbolista tiene todo el perfil para poder destacar con la 'Blanquirroja', sin embargo, necesita seguir trabajando para marcar la diferencia.

Luis Ramos fue el '9' de Perú en la derrota ante Paraguay en el Estadio Nacional

"Lo de Luis Ramos en este momento que le ha tocado jugar no ha sido el mejor pero tiene condiciones, para seguir mejorando y ganando experiencia. Ahora en el América de Cali; ha demostrado cualidades en Los Chankas y en Cusco FC que a algunos les puede permitir pensar que puede mejorar muchísimo, depende única y exclusivamente de él", sostuvo.

A su vez, consultado sobre la falta de aparición de delanteros en la selección peruana, el directivo de Alianza Lima volvió a hacer hincapié en que todos los clubes deben mostrar un compromiso en el trabajo de sus atacantes para que destaquen tanto en el plano local como internacional.

"Trabajar en los demás clubes para que aparezca un centro delantero que pueda competir, se pueda adaptar a la exigencia que se necesita a nivel internacional y puedan ponerse la camiseta con esa naturalidad que uno quiere. Es un tema de trabajar, creer, e insistir permanente en el trabajo de cada club con los jugadores", sentenció.

¿Qué dijo Luis Ramos tras las críticas como el '9' de Perú?

Al término del choque contra la 'Albirroja', el futbolista Luis Ramos conversó con la prensa y no dudó en resaltar la unión del grupo en medio de este duro presente. "Estoy orgulloso de los que estamos en la selección porque dimos la cara en un momento complicado, asumimos lo que está pasando la selección, al igual que el 'profe', estoy orgulloso de este grupo, es un momento difícil", dijo.