Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO por Torneo Clausura
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Juan Reynoso regresó al Perú: ex DT de la selección presente en el Cristal vs Melgar

En medio de la transmisión del Sporting Cristal vs Melgar, se pudo ver la presencia de Juan Reynoso en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo.

Diego Medina
Juan Reynoso presente en el Sporting Cristal vs Melgar.
Juan Reynoso presente en el Sporting Cristal vs Melgar. | Foto: L1 MAX
Previo al partido entre Sporting Cristal vs Melgar, se pudo conocer la presencia de Juan Máximo Reynoso en el Estadio Alberto Gallardo. El ex DT de la selección peruana se hizo presente en este cotejo clave del Torneo Clausura tras ser anunciado como flamante estratega del conjunto arequipeño.

Noticia en desarrollo...

