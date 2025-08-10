- Hoy:
Juan Reynoso regresó al Perú: ex DT de la selección presente en el Cristal vs Melgar
En medio de la transmisión del Sporting Cristal vs Melgar, se pudo ver la presencia de Juan Reynoso en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo.
Previo al partido entre Sporting Cristal vs Melgar, se pudo conocer la presencia de Juan Máximo Reynoso en el Estadio Alberto Gallardo. El ex DT de la selección peruana se hizo presente en este cotejo clave del Torneo Clausura tras ser anunciado como flamante estratega del conjunto arequipeño.
Noticia en desarrollo...
